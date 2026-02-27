139 años y más de 260 adaptaciones. En 5 días, Prime Video estrena la nueva serie del detective más icónico de la historia

Es un detective de los que no hay otro igual. Tanto es así que es uno de los personajes de ficción que más adaptaciones y representaciones ha tenido a lo largo de la historia, solo por detrás de Drácula. De hecho, es el hecho de que el personaje de Bram Stoker no sea técnicamente humano lo que otorgó a Sherlock Holmes el entrar en el Libro Guinness de los Récords.

Desde su creación en 1887 hasta 2012, fecha en el que se concedió el récord como personaje humano literario más representado en cine y televisión, se calculó que el detective creado por Arthur Conan Doyle había sido plasmado en 254 películas y series de televisión. Cifra que, 14 años después de ese récord, ha ido creciendo sin cesar, superando, al menos, ya las 260. Y en 4 días llega una nueva.

El próximo miércoles 4 de marzo Amazon Prime Video estrenará 'El joven Sherlock' (Young Sherlock), serie en la que Guy Ritchie vuelve a ponerse a los mandos del personaje tras su 'Sherlock Holmes' con Robert Downey Jr. En esta ocasión, vamos a visitar una versión más joven y primeriza del sabueso en uno de sus primeros casos.

'El joven Sherlock'

Tal como define la sinopsis:

Cuando un carismático, joven y rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve arrastrado a una investigación por asesinato que pone en peligro su libertad. El primer caso de Sherlock desenreda una conspiración de alcance mundial, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambiará el rumbo de su vida para siempre. Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras en el extranjero, la serie mostrará las primeras aventuras del anárquico adolescente que todavía tiene que evolucionar en el habitante más renombrado de Baker Street.

Hero Fiennes Tiffin interpreta a esta versión joven del detective, encabezando un reparto compuesto por Dónal Finn como Moriarty, Zine Tseng como la princesa Gulun Shou'an, Joseph Fiennes como Silas Holmes, Natascha McElhone como Cordelia Holmes, Max Irons como Mycroft Holmes y Colin Firth como Sir Bucephalus Hodge.

Aunque Guy Ritchie lleva las riendas como director y productor ejecutivo, es Matthew Parkill el creador y showrunner de 'El joven Sherlock'. Una serie que, como podéis imaginar, no es la única adaptación reciente de Holmes. Solo en 2025 se estrenaron 'Sherlock & Daughter' y 'Watson', a pesar de que técnicamente esta última no contaría como adaptación del personaje sino de su inseparable compañero.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Mucho más que Holmes: los 13 mejores detectives de la Historia del Cine