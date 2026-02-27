Entre reformas y protestas, el gobierno de México impulsa una reforma de ley para apoyo al cine mientras sus trabajadores denuncian falta de pagos

En las últimas semanas México ha vivido un contraste nítido entre las aspiraciones legislativas para impulsar su industria cinematográfica y las tensiones laborales que emergen desde dentro de ese mismo sector.

Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con la que el Ejecutivo busca modernizar el marco jurídico que rige la producción, exhibición y difusión de obras cinematográficas y audiovisuales en el país.

La iniciativa también contempla reformas a las leyes federales del Trabajo y de Derecho de Autor para proteger a intérpretes y creadores frente al uso no autorizado de tecnologías como la inteligencia artificial, y propone mecanismos de sanción en caso de incumplimiento de esas nuevas obligaciones legales.

Las autoridades han defendido esta reforma como un intento por garantizar el acceso de la ciudadanía al cine y al audiovisual producido en México y por actualizar un sector que en décadas recientes ha visto transformaciones profundas con la llegada de los servicios de streaming y cambios en las formas de consumo cultural.

Una figura internacional en escena: la visita y el apoyo de Salma Hayek

En medio de este clima de reformas y protestas, la actriz y productora Salma Hayek ha acaparado atención como una figura internacional que apoya el impulso de la industria audiovisual en México. La intérprete nominada al Oscar fue invitada por la presidenta para acompañarla en la presentación de un paquete de incentivos económicos y fiscales dirigidos no sólo al cine, sino también a la producción de series y documentales, con el objetivo de fortalecer la industria audiovisual nacional y atraer inversión extranjera.

La figura de Hayek trasciende su presencia en eventos oficiales: su trayectoria como productora incluye proyectos que han contribuido a la visibilidad de historias mexicanas en plataformas internacionales. Por ejemplo, su productora Ventanarosa Productions ha estado detrás de series como 'Como agua para chocolate', una adaptación televisiva del clásico literario.

La aspiración contra la realidad

Sin embargo, este impulso legislativo choca con la realidad de quienes sostienen la industria desde sus eslabones más básicos. En los últimos meses, empleados de instituciones clave del cine nacional han alzado la voz para denunciar precarias condiciones laborales, falta de contratos formales y retrasos o ausencia de pagos, provocando protestas y amenazas de paro.

Durante febrero, trabajadores de la Cineteca Nacional, que agrupan a una parte importante de la preservación y difusión cinematográfica del país, hicieron públicos comunicados en los que describían su situación de precariedad al laborar mayoritariamente bajo esquemas de honorarios sin acceso a prestaciones básicas, seguridad social o certeza jurídica.

A estas voces se sumaron las de empleados del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), quienes anunciaron un paro de labores a partir del 1 de marzo de 2026 si no se atienden sus demandas de formalización contractual, reconocimiento de antigüedad, pagos retroactivos y condiciones laborales dignas.

Según los comunicados difundidos, estos colectivos llevan semanas trabajando sin contratos que respalden su relación laboral, pese a haber cumplido con sus responsabilidades desde principios de año, y su denuncias apuntan directamente al incumplimiento de las autoridades culturales en garantizar derechos básicos.

En suma, mientras el Gobierno impulsa legal y fiscalmente un nuevo paradigma para el cine y el audiovisual en México, el sector cultural vive un momento de protestas y reclamos que cuestionan la coherencia entre los discursos de apoyo y la realidad laboral de quienes sostienen esta industria.

La manera en que se resuelvan estas tensiones será determinante no sólo para la aprobación y aplicación de la ley, sino para el futuro de una cinematografía que aspira a ser más justa, competitiva y representativa de la diversidad cultural del país.

