Los fans llevan años pidiendo un doblaje de 'Banana Fish' y Amazon decide tirar de inteligencia artificial: "¿Es que no había para pagar a actores de verdad?"

No es la primera vez que Amazon Prime Video la lía con sus doblajes, porque ya lleva acumulando unas cuantas críticas por utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, esta vez ha salpicado a 'Banana Fish', un anime de culto que tras muchos años estando disponible únicamente en versión original por fin ha empezado a ser doblado a otros idiomas.
Lo que pasa es que en lugar de utilizar a actores reales, en la plataforma han optado por tirar de IA.
No hombre, no.
Además de en japonés, se puede decir que por fin 'Banana Fish' está doblada tanto en inglés como en español latino. Pero, por desgracia, ha sido víctima del sistema de prueba para doblar con inteligencia artificial.
Entre interpretaciones robóticas, malas traducciones que no tienen nada que ver los subtítulos y tiempos mal medidos que no concuerdan con la animación se nos ha quedado un doblaje realmente vergonzoso. Y, obviamente, los fans no han perdido el tiempo para cargar contra Amazon y criticar el maltrato a 'Banana Fish'.
"Banana Fish' es una de las historias más desgarradoras y románticas que se han contado en anime. Y que Amazon implemente IA para los subtítulos se carga su propósito por completo", decía un fan que animaba a boicotear la plataforma de Prime. Otro fan mantiene que "Al igual que no queremos traducciones de IA, no queremos doblajes de IA. Es un insulto a la humanidad que la tecnología trate de copiar la emoción humana. Esto está muy mal".
Los fans de 'Banana Fish' no son los únicos que se han hecho eco de las prácticas de Amazon, y desde el gremio de actores de voz también están cargando contra la plataforma. Uno de los más vocales ha sido Daman Mills, la voz de Freezer en 'Dragon Ball Super', que amenaza con no volver a trabajar nunca más con la plataforma en doblajes de ningún tipo.
"Vaya vergüenza, Amazon. Después de que los fans se tiren años esperando un doblaje en inglés para 'Banana Fish', nos dais uno hecho con basura de IA. Es la hostia de irrespetuoso. ¿Le disteis esta narrativa sobre el trauma queer a una máquina porque no había para pagar a actores de verdad?", escribió Mills en X (Twitter). "Arregladlo, o personalmente no volveré a trabajar con vosotros como actor en ningún doblaje. Esto no es el futuro, es un borrado.
"Estoy muy decepcionada con que Amazon use IA para doblar 'Banana Fish'. Es especialmente frustrante porque es una historia tan emocional y profundamente emotiva que necesita interpretaciones humanas", dijo la actriz de voz Meggie Elise también en X.
Como señalan Mills, Elise, y tantos y tantos fans en redes sociales, la historia de 'Banana Fish' es tremendamente desgarradora y también un viaje emocional que no deja de vapulearte en cada capítulo. Naturalmente, esta profundidad no se puede conseguir con un doblaje realizado por IA, pero además que se trate de una historia con protagonistas queer da al tema otra capita extra de desdén por parte de la plataforma.
Por desgracia, 'Banana Fish' ha sido el caso más sonado pero no él único, ya que también se han realizado estos doblajes bochornosos para 'Vinland Saga' y 'No Game No Life', y el resultado es que da entre risa y vergüenza ajena.
Por el momento desde Amazon no se han pronunciado. Esperemos que en la plataforma tomen nota y decidan doblar estos animes en varios idiomas como se merecen: con actores reales.
