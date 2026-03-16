La llegada de 'Frozen' a Disneyland París quiere conseguir algo más importante que ilusionar a los niños: hacernos olvidar un parque denostado durante 20 años

Los comienzos de Disneyland en Europa no fueron sencillos. El fallido Euro Disney, nombre inicial de lo que acabaría siendo el resort Disneyland París, tuvo todo en contra. De un clima laboral que no esperaban y que distaba mucho del espíritu norteamericano a la resistencia de locales que se referían a ello como un Chernóbil cultural. Es quizás lo peor que una empresa puede esperar que digan de su producto, pero poco a poco, se fueron ganando su público.

Eso es, al menos, lo que consiguió Disneyland Park, el parque principal del resort y el que cuenta con todas esas atracciones memorables y el castillo de Cenicienta, porque si hablamos de Walt Disney Studios Park, el parque secundario del resort que se inauguró en 2002, hay quien argumentaría que la opinión no ha cambiado mucho de aquella inicial negación en redondo.

La oveja negra de los parques Disney

No se puede decir que no sea merecido. Si Disneyland Park encapsula toda la magia Disney dentro del clima parisino, WDSP nació de una incómoda necesidad. El proyecto Disneyland París tenía menos tirón de lo que la compañía esperaba inicialmente, pero sus ambiciones iniciales les había comprometido con un parque más grande. Para empeorar las cosas, los visitantes no estaban haciendo uso de los diferentes hoteles de lujo que se habían construido, creando un pozo financiero que les dejaba con poco margen de maniobra para crecer.

Walt Disney Studios Park se concibió como un apaño. Tenía lo mínimo indispensable para parecer un parque de la marca, pero ni de lejos la financiación ni el trabajo detrás necesario para que luciera como se espera de un parque de la marca. El resultado en su inauguración en 2002 era un parque gris, con apenas tres atracciones que no lograban justificar el ticket de admisión.

Cuando aquello no ayudó a aumentar las visitas al resort, a la compañía no le quedó otra que hacer doble o nada. Durantes años intentaron darle una vuelta, añadiendo atracciones y espectáculos. Su vaga ambientación de estudios de cine (pese a que el lugar nunca había sido un estudio) le permitía juntar personajes de cualquier era de Disney. Gracias a esto pudieron hacer cosas como traer en 2008 la mítica 'The Twilight Zone Tower of Terror', que le dio al parque una desesperada "gran atracción" que vino muy bien.

En 2014 la remontada empezó a ser más notoria. Llegaba 'Remy's Ratatouille Adventure', una ambiciosa dark ride sin raíles en una época en la que aún estaban a la vanguardia. Su ambientación era exquisita, con detalles como olores en diferentes salas para llevarnos a su mundo culinario. El pasaba, y la compañía seguía haciendo esfuerzos con el inicialmente fallido parque. En 2022 trajeron el 'Avengers Campus' después de que funcionara muy bien en California, y habrían hecho lo mismo con el mundo de Star Wars de no pivotar en el último momento.

La llegada del mundo de 'Frozen' y de 'El rey león' terminarán de consolidar la transformación total que ha tenido el parque. El primero está al caer, una ambiciosa expansión que solo existe en París y Hong Kong. El segundo tampoco quiere quedarse corto, que pondrá en su centro una atracción acuática tipo splash ambientada en la aventura de Simba. Quizás el movimiento más significativo para dejar atrás al que muchos han considerado durante años el peor parque de Disney es cambiar su nombre. Con la llegada de Elsa, Olaf y compañía también lo hace un rebranding, dejando definitivamente atrás ese Walt Disney Studios Park y convirtiéndolo en Disney Adventure World, un parque renovado que apuesta por recrear la magia que tan bien les ha funcionado en el parque principal.

Imágenes: Disneyland Paris, David Jafra (Flickr)

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