Del lejano oeste al western moderno: las mejores 21 series de la historia

Qué tendrá el Oeste americano que tanto nos apasiona. No solo a los estadounidenses ya que es parte esencial en la historia de la expansión de su nación, sino también al resto del mundo que nos quedamos embobados con las historias de indios, vaqueros, sheriffs, cuatreros, ladrones, asesinos y damiselas que puebla buena parte de la ficción. Y como aquí nos apasiona la televisión, vamos a repasar las 21 mejores series wéstern de la historia.

Una selección que hemos dividido por épocas de producción: desde las grandes épicas de mediados de siglo hasta clásicos modernos pasando por neo-wésterns e incluso ciencia ficción. Series completamente imprescindibles para los amantes del género en una lista que complementa a nuestra selección del mejor wéstern cinematográfico y las mejores películas que podemos encontrar en Netflix.

Así que coge la cartuchera, el látigo y las botas de cowboy y arrancamos.

Las grandes series clásicas

Bonanza (1959-1973)

Creada por David Dorfort | Reparto: Lorne Green, Pernell Roberts, Dan Blocker, etc. | 14 temporadas

Arrancamos con el que puede ser la primera serie que a generaciones enteras les viene a la cabeza cuando hablamos de las incursiones del género en televisión y que sentó precedente hasta para neowesterns como 'Yellowstone' con un drama que ponía en el centro la vida del rancho (La Ponderosa), la familia... y claro, los grandes problemas de vivir en el oeste..

La casa de la pradera (Little House on the Prairie, 1974-1983)

Creada por Blanche Hanalis | Reparto: Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert | 9 temporadas

Otro gran clásico de vida en familia y vida en el oeste. Con un remake en marcha por parte de Netflix, es buen momento para adentrarnos en otro de estos "wésterns sedentarios" con el periplo de una familia que busca sus nuevos comienzos en el último cuarto del siglo XIX. Nueve temporadas con historias para todos los gustos y que se empeñó en retratar a los "pioneros" como gente honrada en busca de un porvenir.

La conquista del oeste (How the West Was Won, 1972-1979)

Creada por Jim Byrnes et al. | Reparto: James Arness, Bruce Boxleitner, Fionnula Flanagan, etc. | 3 temporadas

Con poco que ver con la película homónima de una década antes, nos adentramos en la apasionante saga de los Macahan en lo que la guerra de secesión norteamericana está a punto de estallar. Si bien sigue un poco la tendencia de la televisión de la época de darle un poco de culebroneo a estas sagas familiares, aquí no se cortan (bueno, todo lo posible para el momento) en narrar la brutalidad de la época en una serie a la que pusieron muchísimo cariño.

Cuero crudo (Rawhide, 1959-1965)

Creada por Charles Marquis Warren | Reparto: Eric Fleming, Clint Eastwood, etc. | 8 temporadas

Ya solo con decir Clint Eastwood debería bastar para captar la atención en torno a esta seriaza protagonizada por un grupo de trashumantes que llevan ganado desde Texas hasta Misuri, el final de la red ferroviaria de la época. De esta manera nos encontrábamos con aventuras durante antes, durante y después del trayecto en el que estos vaqueros nos deleitaba con todo lo que nos gusta a los fans del género.

El hombre del rifle (The Rifleman, 1958-1963)

Creada por Sam Peckinpah y Arnold Leven | Reparto: Chuck Connors, Johnny Crawford, Paul Fix | 5 temporadas

Viajamos a Nuevo México con una de esas series que es como esas novelas del oeste que invadieron los kioscos a mediados de siglo XX: cortitas, al pie y tremendamente efectivas. Con el tema de las segundas oportunidades en su centro, seguíamos a un veterano de guerra algo lejos de ser un héroe perfecto intenta ser cada vez mejor, sobre todo con su relación con su familia y sus compañeros.

Jim West (The Wild Wild West, 1965-1969)

Creada por Michael Garrison | Reparto: Robert Conrad, Ross Martin | 4 temporadas

Cuarenta años antes de esa película steampunk de Will Smith estuvo la original y pocas veces igualada serie que durante cuatro temporadas narraba la historia de dos agentes del servicio secreto haciendo misiones en el salvaje oeste. Mitad James Bond a caballo, mitad steampunk, mitad aventura con toques de ciencia ficción, tenemos un cóctel más que interesante.

La ley del revólver (Gunsmoke, 1955-1975)

Creada por Charles Marquis Warren | Reparto: James Arness, Milburn Stone, Amanda Blake, etc. | 20 temporadas

Puede que sea el título de serie del oeste que más me impresionara de pequeño por lo potente que es. Pero es que además esta serie que mantuvo un récord de longevidad durante años hasta que lo superó 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' es todo un ejemplo de la fiebre que hubo con esta ficción en la que seguimos a un marshal imponiendo, como veis, la ley como buen agente.

Imprescindibles de los 80 y 90

Las aventuras de Brisco County (The Adventures of Brisco County, Jr. 1993-1994)

Creada por Jeffrey Boam y Carlton Cuse | Reparto: Bruce Campbell, Julius Carry, Christian Clemenson | 1 temporada

Casi podríamos considerar este wéstern como una serie de culto y no solo por quién estaba involucrado. Cogiendo un poco el espíritu de steampunk y ciencia ficción de predecesoras como 'Jim West', Bruce Campbell protagonizaba esta serie que nos llevaba con bastante humor y anacronismos más que conscientes bajo las órdenes de los guionistas de 'Indiana Jones y la Última cruzada'. Ligera y divertida.

La doctora Quinn (Dr. Quinn, Medicine Woman, 1993-1998)

Creada por Beth Sullivan | Reparto: Jane Seymour, Joe Lando, Chad Allen, etc | 6 temporadas

Otra serie a la que tengo bastante cariño y cuyo su éxito internacional fue clave para su supervivencia a lo largo de los años. Un wéstern de estos más tranquilos y menos aventureros pero que se convirtió en un lugar "calentito" para toda una generación en lo que se explora la historia de una mujer dispuesta a hacerse respetar como médico.

Jóvenes jinetes (The Young Riders, 1989-1992)

Creada por Ed Spielman | Reparto: Stephen Baldwin, Josh Brolin, etc. | 3 temporadas

De estas series que da lo que promete el título y, de paso, nos asombra con lo jovencitos que están actores como Josh Brolin o Melissa Leo, entre otros. Una serie de corte juvenil que nos presentaba un grupo de jinetes huérfanos y sus aventuras. Quizás por ese corte juvenil no terminó de enganchar al público, sin embargo la crítica empezó a verle un buen potencial y el boca a boca de después la consagró como una serie que no se podían perder.

Paloma solitaria (Lonesome Dove, 1988)

Creada por William D. Wittliff | Reparto: Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Danny Glover | 4 episodios

Probablemente, lo mejor que dio el género en los años 80 sea esta miniseria que adaptaba la novela homónima de Larry McMurtry. Todo un éxito tanto en audiencia como en premios que nos llevó al fronterizo pueblo de Lonesome Dove y a una finca de ganado regentada por dos antiguos rangers de Texas. Cuatro episodios absolutamente formidables.

Westerns esenciales del tercer milenio

Agentes de la ley: Bass Reeves (Lawmen: Bass Reeves, 2023)

Creada por Chad Feeham | Reparto: David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, etc. | 1 temporada

Da la factoría Taylor Sheridan surge esta serie que, en principio, surgía como temporada 2 de la precuela de 'Yellowstone' y también recomendado western (aunque no esté en esta lista), '1889'. Basada en un personaje real, coge ese tono de la crudeza del oeste con un toque de fórmula pero altamente satisfactorio en general.

Se puede ver en SkyShowtime | Crítica

Deadwood (2004-2006)

Creada por David Milch | Reparto: Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, etc | 3 temporadas

Probablemente uno de los wésterns más icónicos del siglo XXI y cómo se echa de menos la historia de este asentamiento en Dakota del Sur. Es prácticamente The OG de las incursiones modernas en el género que no temían nada a mostrarnos toda la dureza de un territorio sin ley. Absorbente y dura como pocas, es un pilar sobre el que se construyó la nueva edad dorada de la televisión.

Se puede ver en SkyShowtime y Movistar Plus+ | Crítica

The English (2022)

Creada por Hugo Blick | Reparto: Emily Blunt, Chaske Spencer, Ciarán Hinds, | 1 temporada

Una serie cortita pero de estas que te maravilla con sus seis episodios. Con cierto grado de revisionismo se nota la pasión por el género por parte de sus responsables, que nos deleitan con paisajes desérticos asombrosos con la historia de esta mujer inglesa y su sendero de venganza. Un reparto monumental que levanta todavía más una serie imprescindible para los amantes del género.

Érase una vez el Oeste (American Primeval, 2025)

Creada por Mark L. Smith | Reparto: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, etc. | 1 temporada

Probablemente uno de los últimos fenómenos que ha parido el género con este festín que bien podría ser sucesora espiritual de 'El renacido'. Apoyado en un reparto espléndido y uno de los episodios más atroces de mediados del siglo XIX: la masacre de Mountain Meadows en plena guerra entre los mormones y el gobierno estadounidense.

Se puede ver en Netflix | Crítica

Infierno sobre ruedas (Hell on Wheels, 2011-2016)

Creada por Joe y Tony Gayton | Reparto: Anson Mount, Colm Meaney, Common, etc. | 5 temporadas

No dudo ni por un segundo de que si a esta serie se le hubiera dado un poco más de foco en su momento o se llega a estrenar en plena era del streaming, estaríamos hablando de todo un fenómeno. Durante cinco temporadas nos movemos, literalmente, en la construcción del primer ferrocarril que atraviese el continente americano. Todo eso con una historia de venganza entre medias.

Los neo-westerns de obligado visionado

Cowboy Bebop (1998)

Creada por Hajime Yatate | 1 temporada

Coincide que uno de los mejores animes de la historia es no solo un neowestern sino un wéstern espacial. Y no es el único que tendremos en esta lista. Este nos lleva a 2071, con las aventuras de unos cazarrecompensas a bordo de la Bebop, dedicados a perseguir criminales por todo el Sistema Solar. Ligera, con una selección musical deliciosa y obligadísima.

Se puede ver en Netflix | Los mejores episodios de la serie

Firefly (2002)

Creada por Joss Whedon | Reparto: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk | 1 temporada

Puede que esté cancelado su creador pero al césar lo que es del césar y Joss Whedon hizo una absoluta maravilla con la cancelada 'Firefly'. Siglo XXVI y una cultura pionera dispuesta a colonizar diversas lunas y planetas. En este contexto seguimos las aventuras de la tripulación de la Serenity en lo que intentan sobrevivir comerciando (y no siempre legalmente).

Justified (2010-2015)

Creada por Graham Yost | Reparto: Timothy Olyphant, Walton Goggins, Nick Searcy, Jacob Pitts | 6 temporadas

Durante una buena parte de la década de los 10, la ley tenía nombre y apellidos: Raylan Givens, un marshal cuyos principios lo hacen prácticamente un sheriff del viejo oeste a pesar de estar en la actualidad. Un neowestern que a primera vista engaña con una escala aparentemente pequeña pero que resulta absolutamente espléndida en cuanto todas las piezas van encajando.

Se puede ver en Disney+ | Razones para verla

Longmire (2012-2017)

Creada por John Coveny y Hunt Baldwin | Reparto: Robert Taylor, Katee Sackhoff, etc. | 5 temporadas

Un poco en la línea de las aventuras de Raylan tenemos las de Walt Longmire en la adaptación televisiva de las novelas de Craig Johnson. Un estupendo drama criminal que navega entre lo mejor de los dos géneros, el policíaco de la vieja escuela y el wéstern. De hecho, si no llega a ser por las vestimentas y porque aparecen teléfonos móviles bien podríamos pensar que estamos en los 1870s.

Yellowstone (2018-2025)

Creada por Taylor Sheridan y John Linson | Reparto: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, etc. | 5 temporadas

El último gran fenómeno de los neo-westerns estadounidenses. Kevin Costner protagoniza un drama de estos de ambición y poder con la historia de un gigantesco rancho enclavado en las lindes del monumental parque y regentado por los Dutton. Gran deudora de los grandes tropos de la cultura vaquera, si bien hay que reconocer que sobre todo al comienzo es algo melodramática, resulta absolutamente absorbente según van pasando los episodios.

Se puede ver en SkyShowtime, Prime Video y Netflix | Crítica

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