Guía para introducirse en el Acid Western. 3 películas imprescindibles para meterse en la vertiente más de culto del género del Oeste

El género western lleva existiendo desde prácticamente la existencia del cine, con un siglo de evoluciones y variantes a sus espaldas. Está el más canónico, y le surgieron corrientes como el spaguetti y el neo-western que son medio reconocibles para el espectador iniciado. Menos conocido es una corriente de dudosa oficialidad, aunque de sensaciones muy claras: el Acid Western.

Iniciada de manera despectiva por Pauline Kael en una de sus críticas para pasar a ser una manera de remarcar la singularidad por Jonathan Rosenbaum, el estilo ácido del cine del Oeste pervertía deliberadamente lo que entendemos como grandes corrientes. Desde los canones estadounidenses al jolgorio tonal del spaguetti, creando propuestas muy de autor y muy de culto que esquivaban el entretenimiento puro que solía cumplir el género.

Es un tipo de cine del Oeste más ideológico (cinemáticamente ideológico, principalmente) que una corriente estilística, aunque buena parte de la contracultura emplease sus formas psicodélicas para ayudar a configurarlo. Pero es uno de los subgéneros más libres y desafiantes que existen, y todo el que quiera introducirse en el mismo puede hacerlo a través de estas películas clave de distintos periodos históricos.

‘El topo’ (1970)

Dirección: Alejandro Jodorowsky. Reparto: Alejandro Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Mara Lorenzio, David Silva, Paula Romo.

Kael empleó inicialmente el término del “acid western” con ánimo de defenestrar el experimento libre que Alejandro Jodorowsky realizó en su viaje surrealista por los arenosos códigos del género. Provocativa, obtusa y absolutamente a contracorriente, el chileno ofrece una relectura lisérgica y espiritual para responder a lo que consideraba imperialismo disfrazado de épica.

Ver en alquiler en Apple TV

‘Walker’ (1987)

Dirección: Alex Cox. Reparto: Ed Harris, Richard Masur, Rene Auberjonois, Marlee Matlin, Keith Szarabajka.

Como respuesta a ese pasado patriótico y en ocasiones racista del género, Alex Cox decidió reventarlo todo por los aires al igual que al biopic de las figuras americanas históricas. Con un estilo extremadamente punk y anacrónico, su visión del invasor William Walker pliega el tiempo para plasmar un 1853 no muy distinto de 1985, con Estados Unidos dinamitando gobiernos extranjeros para expandir su influencia. Radical, alucinada y fabulosamente salvaje, con un Ed Harris imperial al servicio de un mensaje antisistema.

‘Dead Man’ (1995)

Dirección: Jim Jarmusch. Reparto: Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Crispin Glover, Iggy Pop.

La reapropiación del término del western ácido llegó gracias a Jim Jarmusch, cuyas formas más contemplativas y relajadas quizá sean de puerta de entrada más agradable al estilo. Aun así, su visión crítica de la América profunda y “pionera”, marcada profundamente por la violencia, ofrece un visionado que se sale de lo convencional, aunque de maneras ocasionalmente gratificantes. Incluso aunque Johnny Depp se convierta en ocasiones en un peaje por el que pasar.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Los mejores westerns de la historia