La aventura de ciencia ficción que hizo historia en taquilla regresa con su versión definitiva. Una espectacular película que ahora presenta su codiciado steelbook

Hace poco más de tres meses llegaba a los cines 'Predator: Badlands', nueva entrega de una mítica saga de ciencia ficción cuyas anteriores dos películas se habían lanzado directamente en streaming. Aquí se apostó a lo grande por la pantalla grande y el resultado fue que se convirtió en la más taquillera de la franquicia con una recaudación mundial de más de 184 millones de dólares.

Ahora es el turno de su debut en formato físico, lo que Disney ha aprovechado para lanzar también una preciosa edición en steelbook distribuida por Divisa y que se pone a la venta a un precio de 34,99 euros. Eso sí, está ya agotado en prácticamente todas partes, así que no dudéis en haceros con él si os interesa y os surge la oportunidad. Por nuestra parte, a continuación os doy todos los detalles sobre esta versión en caja metálica de 'Predator: Badlands'.

El steelbook

Un diseño sencillamente impresionante que abarca toda la parte exterior del steelbook. Es cierto que partían de una imagen muy potente ya utilizada en la campaña promocional, pero lo normal es usar dos imágenes diferenciadas en la parte delantera y trasera, algo que aquí se ha descartado con buen tino.

Teniendo en cuenta lo comentado antes, aquí importa menos ver cada parte por separado, pero no por ello voy a dejar de hacerlo por si hay alguien que quiere ver alguna parte con más detalle.

Para la parte interior también se ha tirado de una imagen bastante vista en la campaña promocional, tomando como protagonistas a a Dek y Thia, uno de los dos personajes interpretados por Elle Fanning.

Mucho menos contundente que la imagen exterior pero más que efectivo.

Bien diferenciados los discos en blu-ray y UHD, tanto por el color dominante utilizado como por los pequeños detalles visuales en la línea de la película. Impecable.

Los extras

La edición física de 'Predator: Badlands' es bastante generosa extras. Eso sí, de todos los incluidos, solamente el audiocomentario aparece en ambos discos, haciendo imprescindible mantener ambos discos para tener la mejor edición posible.

Aclarado esto, hay una tendencia muy diferenciada entre los extras incluidos. Por un lado, hay varias featurettes breves sobre diversos aspectos de la película, pero tanto 'En la piel del Predator' (5:43) como 'Autenticidad sintética' (6:41), 'El diseño de las Badlands' (6:53) y 'Dek, de los Yautja' (6:11) son piezas un tanto superficiales que parecen más pensadas para lanzarse durante la campaña promocional de la película que para que uno realmente profundice en ella. Curiosos pero un tanto intrascendentes.

La cosa mejora muchísimo cuando hablamos de la selección de Escenas Eliminadas (27:37), tanto por el gran interés de las mismas -se incluyen cinco eliminas y una extendida- como por venir también acompañada de un elocuente audiocomentario explicando por qué se dejaron de lado y la función que iban a tener en 'Predator: Badlands'. Por ejemplo, una de ellas es lo que se utilizó para convencer al estudio de que era una buena idea hacerla, mientras que en otra se desvela que el plan inicial era que Dek fuese marginado por ser ciego y no por su tamaño. Tanto si te encantó la película como si te dejó algo frío, estamos ante un extra imprescindible. Si solamente queréis verla, sin importaros lo mucho que aporta el audiocomentario, las tenéis online aquí.

A eso hay que sumarle el muy interesante audiocomentario en el que el director Dan Trachtenberg, el productor Ben Rosenblatt, el director de fotografía Jeff Cutter y el coordinador de especialistas Jacob Tomuri repasan todo tipo de detalles y anécdotas sobre la película, desde la primera escena rodada con Elle Fanning hasta todos los cambios que se hicieron sobre el final original porque "la gente quería más peleas". Muy recomendable.

En resumidas cuentas

El 4K de 'Predator: Badlands' no solamente ofrece la película con excelente calidad de imagen y sonido -especialmente la pista en versión original en DTS-HD Master Audio 5.1, pues para el doblaje español solamente se incluye un más modesto DTS 5.1-, pues también está más que a la altura en los extras. Es ciertos que los documentales que incluye son poca cosa, pero el apartado de escenas eliminadas es excepcional y el audiocomentario también es uno de esos que merece mucho la pena escuchar.

