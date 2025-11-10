El público dicta sentencia sobre 'Predator: Badlands' y afirma que la película de acción y ciencia ficción es la tercera mejor de la saga

El último gran estreno en cines de todo el mundo ha sido 'Predator: Badlands', un espectáculo de acción y ciencia ficción que ha resucitado los cines con unos ingresos récord para la saga. Pero una cosa es el dinero y otra lo buena o mala que sea la película. Afortunadamente, el público ha dictado sentencia y afirma que es la tercera mejor entrega de esta famosa franquicia con 38 años de historia.

Para llegar a esa conclusión hemos utilizado las valoraciones de todas las películas de la saga tanto en Letterboxd como en IMDb para hacer una media que refleje el sentir general. Para sorpresa de nadie, la película original encabezada por Arnold Schwarzenegger sigue siendo la que está mejor considerada, pero 'Predator: Badlands' no se queda demasiado lejos de 'Depredador'.

Así queda el Top 9 de la saga

En concreto, 'Depredador' tiene una nota media de 7,68 sobre 10, mientras que 'Predator: Badlands' consigue un 7,41, resultado del 3,61 sobre 5 que tiene ahora mismo en Letterboxd y del 7,6 que marca actualmente en IMDb. Sin embargo, la aventura más reciente de la saga se tiene que conformar con la tercera posición, ya que el top histórico queda así:

A priori, 'Predator: Badlands' debería quedarse en tercera posición, ya que lo habitual en estos casos es que las valoraciones bajen ligeramente a lo largo de las próximas semanas o meses. Sin embargo, la diferencia con 'Predator: La Presa' es suficientemente amplia como para no temer en que acabe bajando una posición.

Lo que sí deja claro es lo mucho que gusta el enfoque que ha dado a este universe Dan Trachtenberg, ya que tres de las cuatro mejor valoradas llevan su firma. De hecho, hay otra fuente que apunta que en realidad 'Predator: Badlands' es la que más ha gustado. Me refiero a Cinemascore.

La cuestión es que 'Predator: Badlands' ha conseguido la valoración más alta de la saga en Cinemascore al obtener una A- de los espectadores que la vieron el día de su estreno. Hasta ahora, 'Depredador' y 'Depredador 2' eran las mejores valoradas con una B+.

Sin embargo, este sistema de medición tiene una pega importante en este caso, ya que 'Predator: La Presa' y 'Predator: Asesino de asesinos' no tuvieron valoración en Cinemascore al no haberse estrenado en cines, por lo que es imposible saber si el público las situaría a la altura o incluso por encima de 'Predator: Badlands'.

