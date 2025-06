'Predator: Asesino de asesinos' es un atrevimiento gore y ultraviolento tan libre como consciente de ser un producto menor para Disney+

No es un secreto para nadie que vivimos en la era de las franquicias eternas. No hay ninguna saga cinematográfica que muera del todo, o que quede en un hiato durante mucho tiempo: todas, desde 'Cazafantasmas' hasta 'La búsqueda', se frotan las manos con secuelas tardías, reboots, re-adaptaciones, remakes y series televisivas. Y no es que yo esté radicalmente en contra per se: se pueden hacer cosas muy interesantes y originales con macro-franquicias que todo el mundo conoce y ama, como 'Andor' o 'Bruja Escarlata y Visión', creadas por personas que, mirando al frente y los productos clónicos de 'Star Wars' y Marvel que nos comemos cada pocos meses, decidieron decir "Oye, ¿y si...?". Ahora, por fin y con ese espíritu renovador, le ha llegado el turno a 'Predator'.

Estoy depre, dador

Para bien o para mal, Dan Trachtenberg rompió todo lo que creíamos sobre la saga en 'Predator: La presa', que, tras seis películas ambientadas en el presente (en un presente alternativo, al menos) decidió trasladar la historia al año 1719. El resultado fue algo irregular, pero supuso un remojón de agua fresca en una franquicia locamente enamorada de sí misma. Y ahora, sin limitación presupuestaria, el director ha demostrado que, con un poco de imaginación, aún queda mucho que contar de estos cazadores alienígenas gracias a 'Predator: Asesino de asesinos'.

Esta nueva entrega entiende el streaming como lo que siempre debió ser: un repositorio de ideas arriesgadas y cine de nicho que no tiene cabida en una sala comercial. En este caso, nuestro asesino favorito aparece en tres épocas distintas para contarnos pequeñas historias, casi como episodios televisivos, que culminan en un último segmento juntando a los protagonistas de las mismas. Uno podría pensar que, al ser animación, Trachtenberg y Disney+ rebajarían el nivel de violencia habitual por si algún niño (o padre) se equivoca, pero todo lo contrario: lo han elevado todo lo que han podido.

En 'Asesino de asesinos' hay salvajadas dignas de una película gore. Cabezas arrancadas, sangre a borbotones, extremidades separadas del cuerpo... No se han privado de nada, con la hiperviolencia como bandera y elemento diferenciador: lo que en imagen real podría repugnar a muchos, en dibujos animados se hace más fácil de tragar, multiplicando su componente lúdico y permitiendo que todo el mundo entre en la fiesta, dejando un poco de lado el sigilo y la tensión de las cintas anteriores y centrándose en la matanza, sin por ello descuidar a los personajes.

Porque si por algo destaca este spin-off animado -ojo: no os esperéis una animación de primer nivel, se nota a veces excesivamente pobre- es por ser capaz de, en un muy corto periodo de tiempo, hacernos entender, en ocasiones casi sin palabras (el fabuloso episodio japonés, el mejor de todos), cuáles son sus anhelos, sus diatribas, sus ansias de sacrificio. Donde cualquier otro equipo hubiera tirado por hacer tres historias muy básicas de tiroteos para llegar a su público objetivo sin indagar más, aquí se ha convertido en algo que va mucho más allá. Es emocionante, épico, único, expande la franquicia 'Predator' a algo más que un simple juego del ratón y el gato y, con mente abierta, hace crecer el lore con un atrevimiento casi metódico.

No todo es inheremente positivo en esta 'Predator: Asesino de asesinos'. Como proyecto prácticamente hecho en secreto entre 'Predator: La presa' y la futura 'Predator: Badlands', la animación se resiente un poco, especialmente en los primeros compases, y algunas de las historias no llegan nunca a conectar con el espectador, a pesar de mantener siempre el interés. Más concretamente hablo de la tercera, que presenta a un soldado americano en la II Guerra Mundial, y definitivamente no es tan eficiente como las dos anteriores, ambientadas en la era vikinga y en el Japón feudal respectivamente. Eso no quita que sean en todo momento fantásticas epopeyas en un formato que quizá se queda excesivamente corto. Tanto, que la amenaza acaba siendo reducida con demasiada facilidad.

No os quiero engañar: si sois muy fans de 'Predator' en su vertiente más clásica, es posible que acabéis echando pestes de esta 'Asesino de asesinos', porque más que un punto y aparte en la franquicia, es una especie de nota al pie que se atreve a darle una vuelta a su propio modus operandi para contar una historieta que, en otros tiempos, quizá habría sido reducida al estatus de miniserie de cómic. De hecho, tiene mucho de ese ambiente liberador y underground, de plena consciencia de su libertad creativa como "producto menor", de curiosidad al margen que se puede permitir hacer lo que le dé la gana. El resultado no solo es divertidísimo: también es emotivo, violento y atrevido. Para fans con la mente (muy) abierta.

En Espinof | Pudo acabar en desastre pero se convirtió en una de las mejores películas de acción y ciencia ficción: el milagro de 'Depredador'

En Espinof | Las mejores películas de 2025