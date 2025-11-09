'Predator: Badlands' acaba de superar todas las expectativas: la película de ciencia ficción rompe récords y resucita los cines

Los cines no estaban pasando por su mejor momento, por lo que han agradecido mucho el estreno de una película tan esperada como 'Predator: Badlands', sobre todo porque ha superado todas las expectativas que había en los días previos a su estreno.

Por ponerlo en cifras claras, 'Predator: Badlands' ha tenido un debut mundial de 80 millones de dólares, el mejor de la franquicia hasta la fecha, superando con creces los 60 millones que Deadline pronosticaba. Además, los 40 millones que ha logrado este fin de semana en las salas de Estados Unidos también son la mejor marca de la saga hasta ahora.

Buenas perspectivas

Todo ello se debe a que en su país de origen está teniendo un mantenimiento brutal, pues su recaudación del sábado apenas bajó un 10% con respecto al viernes, donde también se incluyeron los ingresos de las previews de los jueves por la noche. No es muy habitual que eso suceda, dando a entender que el éxito de 'Predator: Badlands' no va a ser cosa de su primer fin de semana.

Eso sí, a 'Predator: Badlands' todavía le queda para ser rentable, ya que su presupuesto ronda los 100 millones de dólares, a lo que hay que añadir el gasto en marketing que haya realizado Disney en ella. Habrá que estar atentos a ver cómo aguanta el próximo fin de semana, pero en el estudio seguro que están ya mucho más contentos con ella que con lo que les aportó hace bien poco 'Tron: Ares'.

Además, otra buena noticia para el estudio es que el éxito de 'Predator: Badlands' ha hecho que Disney supere ya los 4.000 millones de ingresos mundiales a lo largo de 2025. Eso sí, en esta ocasión ha sido el segundo en lograrlo, pues Warner ya llegó a esa cifra hace unas semanas...

