El claro mensaje de Javier Bardem sobre Estados Unidos y Hollywood: "No pertenezco a la cultura americana"

Pocas carreras explican tan bien el salto del cine español a Hollywood como la de Javier Bardem. Criado en una familia profundamente ligada al séptimo arte (con Pilar Bardem como madre y Juan Antonio Bardem como tío), su trayectoria parecía escrita desde el principio, aunque no fue hasta los años 90 cuando empezó a destacar de verdad. De la mano de Bigas Luna y Pedro Almodóvar, fue construyendo una carrera sólida que pronto llamó la atención fuera de España.

El salto definitivo llegó con Antes que anochezca y, poco después, con 'No es país para viejos', papel que le dio el Oscar y lo convirtió en una figura imprescindible del cine internacional. Sin embargo, en paralelo a ese reconocimiento global, Bardem nunca ha dejado de reivindicar su vínculo con España.

Ahora, en uno de los proyectos más esperados del año (ya rodado y con todas las papeletas para competir en Cannes), vuelve a trabajar en casa bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen.

Regreso a España

Meses antes de su comentada aparición en los Oscar 2026, Bardem ya había dejado clara su postura sobre la cultura de Hollywood en una entrevista donde dijo lo siguiente:

"No pertenezco a ella. Con todos mis respetos y toda la gratitud de las cosas que me han podido dar, y me han dado un apoyo y me han ofrecido su casa, me han ofrecido trabajo, conozco gente, tengo amigos... No sé, es otro tipo de cultura. Aquí están mis amigos, está mi familia, está mi raíz, está mi idioma, está mi país. Mi vibración interna es esta. Y lo que me preocupa es la política de mi país. La política en general, la sociedad en general, pero me preocupa mucho lo que pasa aquí. Y es aquí donde quiero estar, para echar una mano en lo que pueda, humildemente, pero estar presente."

Esa necesidad de reconectar con su entorno también se refleja en su manera de entender el trabajo: "Leo mucho lo que sucede, estoy al tanto de las cosas, intento reaccionar como puedo, desde donde puedo y como puedo. Pero es mi país y me gusta, y estar trabajando con Juan Carlos, con compañeros en castellano, en mi idioma, pues me encanta".

El nuevo proyecto con Sorogoyen responde precisamente a esa búsqueda. No es solo una película más dentro de su filmografía, sino una vuelta a una forma de rodar más cercana, más directa, más conectada con su identidad: "Me hubiera gustado hacer más cine aquí también. No siempre coincide lo que me ofrecen aquí con lo que me ofrecen allí, pero ahora voy a rodar con Sorogoyen y estoy feliz de poder rodar en español, en España. Es un lujo".

Y ahí está la clave: en esa “organicidad” que el propio actor reivindica. "Es otro tipo de organicidad para mí". Un regreso que se suma a uno de los títulos más potentes del año, sino que también refuerza la idea de que, incluso en la cima de Hollywood, Bardem sigue mirando hacia casa.

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