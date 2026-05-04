'Witch Hat Atelier' ha perdido la corona. El anime más popular de la primavera es este isekai de fantasía que ha vuelto con fuerzas renovadas

Si nos gusta el género fantástico, la verdad es que 2026 ha empezado de miedo y pisando fuerte. Este año estamos teniendo muchas series de anime que nos muestran historias de fantasía muy diferentes, pero la temporada de primavera ha venido especialmente cargadita.

Una de las joyas de la corona es 'Witch Hat Atelier', la esperadísima adaptación a anime del manga de Kamome Shirahama, pero parece que finalmente no ha está pudiendo superar a uno de los mejores isekai del momento.

Mantener el trono es complicado

Lo cierto es que 'Witch Hat Atelier' comenzó abril como el anime mejor valorado de la temporada de primavera, pero según han ido avanzando las semanas la cuarta temporada de 'Re: Zero' le ha ido pisando los talones hasta adelantarla.

Desde Anime Trending podemos ver el toma y daca de las dos series. En la semana de entre el 19 y el 26 de abril, la cuarta temporada de 'Re: Zero - Starting Life in Another World' fue el anime más popular del momento. Para ser justos, esta semana 'Witch Hat Atelier' ha vuelto a recuperar el trono en lo más alto de la lista, pero parece que las dos series van a estar compitiendo durante lo que queda de trimestre, aunque el anime isekai la ha superado donde más duele.

Si nos vamos a las puntuaciones de los usuarios de MyAnimeList, 'Witch Hat Atelier' ahora mismo tiene una valoración de 8,76, mientras que 'Re:Zero' ha ido ganando puntos cada semana hasta alzarse con un 8,92. Con lo que, en el momento de escribir este artículo, se trata del anime mejor valorado de toda la primavera.

Todavía nos quedan un par de meses bastante intensos por delante, pero lo cierto es que esta primavera ha venido con animes de muchísima calidad, sobre todo en cuanto a animes de fantasía. También abril ha marcado el retorno de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', 'Dorohedoro' y el estreno de 'Daemons of the Shadow Realm', así que vamos muy bien servidos.

En Espinof | Las mejores series de anime en 2025

En Espinof | 2026 va a ser espectacular para los fans del isekai. 'Re:Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y los mejores animes del género que regresan este año