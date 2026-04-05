Uno de los animes de fantasía más macarras está de vuelta. La temporada 2 de 'Dorohedoro' es brutal, divertidísima y todavía más sangrienta

La verdad es que últimamente estamos teniendo una época buenísima para los animes de fantasía, porque además estamos viendo cómo el género se está revitalizando más allá de los isekai.
La fantasía al uso está más de moda que nunca y esta primavera arrancan 'Witch Hat Atelier' y 'Daemons of the Shadow Realm', pero si queremos algo un poco más cafre y poco convencional la buenísima noticia es que 'Dorohedoro', también está de vuelta.
¿Dónde estábamos?
'Dorohedoro' es un anime de fantasía oscura con ciertos toques de ciencia ficción que nos lleva a Hole, una megaciudad cubierta por la polución que dejan los magos tras de sí. Aquí vive Caiman, un hombre con cabeza de lagarto que no recuerda nada de su vida antes de ser víctima de un hechicero.
Junto con su amiga Nikaido, la chef de un restaurante de empanadillas, está intentando encontrar al hombre que le maldijo... Aunque por el camino va dejando un rastro de sangre y destrucción y se ven involucrados con las guerras internas de varias bandas de hechiceros, demonios y humanos que tratan de sobrevivir como pueden.
La segunda temporada de 'Dorohedoro' sigue corriendo a cuenta de MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man', con Yuiichiro Hayashi com director. La transición desde la primera temporada es perfecta y se ha mantenido perfectamente ese estilo tan peculiar, con una mezcla de CGI y animación tradicional que va de miedo para adaptar el manga de Q Hayashida.
'Dorohedoro' es una serie caótica, macarra y también muy divertida, que no se esconde para sacar su lado más cafre en las refriegas y mostrar un mundo tremendamente asqueroso y poblado por la peor gente que te puedas encontrar. Pero también sigue siendo inesperadamente tierna y muy, muy divertida. Es una serie para pasárselo bien, y que te envuelve muy fácilmente si te dejas llevar.
Ahora bien, como digo también es muy caótica y quizás no sea para todo el mundo, precisamente por todas las cosas que la hacen tan peculiar. Con diseños de personajes muy estrafalarios y una ambientación que no sobre explica todas sus reglas desde el principio, igual cuesta un poco entrar a su juego.
Eso sí, a pesar del tiempo que ha pasado entre temporadas, la segunda temporada de 'Dorohedoro' empieza a tope y sin frenos. Directamente donde nos dejó la anterior y sin piedad, con sangre, acción, demonios y más líos de hechiceros. Aunque da gusto ver que las tramas se siguen moviendo y que poco a poco las piezas se van alineando para Caimán y Nikaido, a pesar de que aún estén lejos de su objetivo.
Ha sido todo un acierto por parte de MAPPA arrancar con un estreno más largo de lo habitual, porque quizás un solo episodio habría sabido a poco mientras nos ponemos al día. Y es que a segunda temporada ha arrancado con el estreno de tres capítulos, ideal para poder pillar algo de ritmo tras el tremendo parón de tantos años. Además, 'Dorohedoro' ahora está disponible tanto en Crunchyroll como en Netflix, y además en esta última plataforma tenemos doblaje en castellano desde el día del estreno.
Toca decir también que en Netflix siguen manteniendo el buenísimo nivel para sus doblajes de anime, con una localización estupenda y un tono que le va de miedo a 'Dorohedoro'. Es una de esas series que también merecen la pena verlas dobladas por el buenísimo trabajo que se ha hecho con su adaptación al castellano.
En Espinof | Las 7 mejores series de anime de 2026... hasta ahora
En Espinof | Las 16 mejores series de anime de 2025 que se pueden ver en streaming
