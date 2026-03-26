Tras 'Fullmetal Alchemist', el anime de 'Daemons of the Shadow Realm' nos trae un nuevo drama sobre dos hermanos, pero creo tiene complicado para medirse con su predecesora

Uno no se recupera fácilmente de 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', pero se puede decir que Hiromu Arakawa ha sido una autora más que consistente que no ha dejado de sacar auténticas joyitas desde su primer gran manga. Ahora, como suerte de sucesora espiritual, llega 'Daemons of the Shadow Realm' con una nueva historia centrada en dos hermanos.

El listón está demasiado alto

'Daemons of the Shadow Realm' ('Yomi no Tsugai') se publica en España bajo el título de 'Espíritus del Inframundo' y marca una nueva colaboración entre Arakawa y Studio Bones, que se encargaron de los dos animes de 'Fullmetal Alchemist' en su día.

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Obviamente, el listón está muy alto, y el anime de fantasía apunta maneras aunque lo tiene crudo para superar a su predecesora.

Tengo que decir que 'Daemons of the Shadow Realm' no es para nada lo que esperaba, especialmente porque muchas cosas de su ambientación me han pillado completamente por sorpresa. Sin entrar en spoilers, no se trata de una simple historia de fantasía y folclore japonés, sino que tenemos otros elementos que mezclan diferentes realidades y puede dar mucho juego con una ambientación bastante curiosa.

En esta historia tenemos a Yuru y Asa, dos hermanos mellizos cuyas vidas están marcadas por una profecía. Ambos siempre han vivido una vida muy aislada y protegida, pero una serie de eventos revelan que tienen la habilidad de controlar a los Demonios y solo la unión de sus poderes pueden salvar el mundo de la destrucción.

'Daemons of the Shadow Realm' tiene un inicio potente, que se detiene solo lo justo y necesario para plantearte las reglas del juego. Empieza muy movido y con acción prácticamente desde el primer momento, con un arranque caótico y que nos deja con un cliffhanger espectacular, pero que pica la curiosidad para ver hasta dónde nos lleva lo nuevo de Arakawa.

A nivel visual, Bones sigue demostrando que es uno de los estudios más punteros del momento, y además que se le da de miedo moverse con el estilo de Arakawa. Los diseños de personaje están cargados de personalidad y nos han dejado unas secuencias muy impactantes para este inicio de la serie, sobre todo en las escenas de combate. No nos deja locuras al nivel de 'Jujutsu Kaisen' o 'Kimetsu no Yaiba', pero 'Daemons of the Shadow Realm' es muy disfrutón y se defiende con una calidad visual bien maja.

Lo cierto es que el inicio de 'Daemons of the Shadow Realm' puede descolocar un poco, y quizás se habría beneficiado de un estreno doble para ir enganchándonos un poco mejor a la historia. Aunque también juega bien con el elemento de las sorpresas porque sus tráilers han dejado ver lo justo y necesario.

Por ahora el anime empieza con muy bien pie y se posiciona como uno de los estrenos más fuertes de esta primavera, especialmente si nos gusta el género fantástico. A partir del próximo 4 de abril empieza a llegar a Crunchyroll, donde podremos seguir el anime de 'Daemons of the Shadow Realm' semana a semana en simulcast.

A su contra tiene el medirse con 'Fullmetal Alchemist', que no es fácil salir de esa sombra, pero si se les da tiempo a crecer puede que Yuru y Asa consigan convertirse en otro dúo icónico al que queramos acompañar durante años.

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