La excelente película número 1 de Disney+ en 58 países. Un thriller con puntuación casi perfecta que está entre lo mejor del año

La cantidad de películas que llegan a Disney+ no es tan grande como nos gustaría, ya sea porque hay muchos títulos de catálogo desaparecidos en combate de forma incomprensible o porque el ritmo de estrenos es muchísimo menos que el de Netflix. Eso sí, todos los lanzamientos de Disney y Fox en cines acaban allí, y ahora ha sido 'Send Help (Enviad Ayuda)' la que está arrasando en la plataforma al haber alcanzado ya el número 1 en 58 países.

'Send Help (Enviad Ayuda)' cuenta la historia de Linda Liddle, una trabajadora muy dedicada en lo profesional pero bastante dejada en lo profesional que esperaba un ascenso que no llega. De hecho, su nuevo jefe tiene pensado despedirla, pero recibe la oportunidad de acompañarlo a él y a otros compañeros en un importante viaje de negocios. Todo se va a la porra cuando hay un accidente de avión y ambos acaban siendo los únicos supervivientes en una isla desierta.

La película supuso el ansiado regreso de Sam Raimi al cine de terror, sirviendo además para que el director resarciera a Rachel McAdams por no haber podido darle un papel más sustancioso en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' ('Doctor Strange in the Multiverse of Madness'). Y menuda forma de aprovecharlo, pues la actriz se luce con un personaje siempre al borde del exceso, pero que ella sabe manejar a la perfección. Por su parte, Dylan O'Brien le da la réplica con solvencia en un papel totalmente diferente al de ella.

Lo cierto es que el nuevo largometraje de Raimi ya fue un éxito en cines, aunque sin grandes alardes, ya que logró una recaudación de 94 millones de dólares frente a un presupuesto de 4o. Sin embargo, es probable que muchos espectadores decidieran esperarse a verla en streaming, tal y como indica este éxito arrollador que ha conseguido ahora en Disney+.

¿Merece la pena 'Send Help (Enviad Ayuda)'?

Lo primero que conviene dejar claro es que tiene una puntuación casi perfecta en Rotten Tomaotes, ya que allí marca un 93% de valoraciones positivas. Además, el público también le ha dado su beneplácito, aunque con un entusiasmo mucho más reducido, pues en IMDb se queda en una nota media de 6,8, consiguiendo prácticamente la misma en Letterboxd, pues allí consigue un 3,38 sobre 5.

Yo me sitúo entre los que disfrutaron mucho con ella, ya que propone un juego retorcido a la hora de explorar las dinámicas de poder, dedicando además tiempo suficiente para que conozcamos bien a sus dos protagonistas y que realmente estemos más implicados en la historia que nos cuenta el guion firmado por Damian Shannon y Mark Swift.

Claro está, lo mejor llega cuando los personajes de McAdams y O'Brien se quedan a su suerte en la isla dejada de la mano de Dios. Ahí la aportación de ambos actores es esencial, pero Raimi exprime al máximo el material que tiene entre manos para ofrecer una fiesta excesiva que quizá se repite en algún momento, pero se lo perdono encantado porque sabe cerrarla por todo lo alto. La guinda perfecta para una película que ahora mismo aún se encuentra en mi top 5 personal de lo que llevamos de año.

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