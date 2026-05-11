Hoy en streaming, una carismática película romántica aplastada injustamente por un blockbuster de ciencia ficción

Resulta a veces un poco absurdo plantear una competencia brutal entre películas que claramente no se dirigen al mismo público, pero Hollywood si se lo plantea así a través de los resultados de taquilla. Sus cambios industriales han sido evidentes este siglo viendo cómo ha ido obcecándose en hacer blockbusters que tuviesen alcance internacional y dejando de lado hacer estupendas romcoms más modestas como ‘Abajo el amor’.

Yo no moriré de amor

Protagonizada por unos Renée Zellweger y Ewan McGregor completamente en su salsa, y con un nombre de bastante fiabilidad en la comedia como Peyton Reed, esta encantadora comedia romántica ofrece algo fuera de lo común a las convenciones de aquella época. Una fabulosa parodia que se puede ver gratis a través de RTVE Play, además de en la suscripción de Disney+.

Un nuevo libro que fomenta el empoderamiento femenino en las relaciones sexuales con los hombres causa un revuelo en la sociedad estadounidense de los sesenta. El reportero estrella de una revista masculina, mujeriego como él solo, decide desmontar la fachada de la autora del libro intentando evidenciar la fijación de las mujeres por el amor convencional, montando una estratagema para cortejarla que tendrá consecuencias inesperadas.

Hay una clara sátira de esa “guerra de sexos” que marcaba ese periodo cultural americano, incluyendo varias películas que son referenciadas así como otras comedias románticas con ciertas insinuaciones sexuales. Hay muchos guiños al cine que protagonizaban Rock Hudson y Doris Day en su momento, llevado a un extremo exagerado para evidenciar el absurdo.

La película se sustenta, además de un deslumbrante diseño de producción, en el ritmo cómico y el carisma estelar de sus estrellas, que entienden bien el tono que deben defender. Reed dirige con bastante convicción y eficiencia, aunque esté haciendo una película tan a contracorriente que estaba casi pidiendo abocarse al desastre.

No llegó a esos extremos, pero apenas recaudó poco más de su presupuesto de 35 millones de dólares. Su gran golpe fue quedar totalmente oscurecida en su estreno por un blockbuster de ciencia ficción de la talla de 'Matrix Reloaded', evidenciando el inicio de una nueva tendencia en Hollywood que ahora toca ir revirtiendo.

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