Tras 'Frankenstein', Guillermo del Toro vuelve a la animación con una película stop motion "sin ninguna concesión al público familiar"

A finales de 2025, Guillermo del Toro estrenó por fin su versión de 'Frankenstein' pero el director mexicano no se duerme en los laureles. Del Toro ya prepara su próxima película, y promete ser un trabajo de artesanía con el que regresa al mundo de la animación.

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Del Toro ya se metió en el mundo del stop motion con 'Pinocho', y tiene planes para centrarse únicamente en películas animadas durante unos cuantos años. Su siguiente proyecto es una adaptación de 'El gigante enterrado' de Kazuo Ishiguro, y quiere sacudir el panorama de la animación occidental con una obra para adultos.

"Es fascinantemente difícil hacer una película stop motion para adultos", admitió del Toro al recibir un BFI Fellowship por parte del British Film Institute, ya de paso desvelando que está trabajando en su nueva película "sin ninguna concesión hacia el público familiar."

El director mexicano ha decidido volver a trabajar en stop motion porque, al igual que con 'Pinocho', esto le permitirá mantener la autenticidad del relato original. A pesar de que es una técnica muy complicada de trabajar y que lleva más tiempo que la animación tradicional.

"Si haces una película de acción real de Pinocho, y de repente hay una marioneta que anda, se vuelve un poco valle inquietante, que es una cosa horrible que no pertenece en ese mismo mundo", explicó dell Toro. "Igual que si haces una película de acción real sobre una pareja anciana cruzando un paisaje lleno de trolls y hadas, y hay efectos especiales y actores. Quiero que todas las criaturas sean del mismo material. Nos va a llevar años, y va a ser increíblemente difícil".

'El gigante enterrado' sigue a una pareja anciana de británicos que viven en una Inglaterra medieval que parten en busca de su hijo, aunque han perdido la memoria debido a la misteriosa niebla que cubre el lugar. Por ahora se ha confirmado que Ron Perlman participará en la película, aunque aún no se ha desvelado su papel, y que podremos verla en Netflix. Ahora solo nos queda echarle paciencia y confiar en el director.

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