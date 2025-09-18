"Odio esa mierda". Tras estrenar 'Frankenstein' en Netflix, Guillermo del Toro planea rescatar el mundo de la animación con su próxima película

En apenas unos meses nos llega la versión de 'Frankenstein' en la que ha estado trabajando Guillermo del Toro junto a Oscar Isaac y Jacob Elordi. Es su primera película tras 'Pinocho', y parece que el director mexicano tiene planes de volver al terreno de la animación. Porque, al fin y al cabo, hay que rescatar un poquito la industria.

Animation is cinema, y debería ser como la vida misma

Durante el Festival de Annecy de 2023, del Toro confirmó que planeaba hacer un par de películas más en acción real, aunque "no demasiadas", y que después tan solo quiere centrarse en hacer películas de animación. Y es que el director cree que la industria necesita grandes cambios porque se ha venido estancando en los últimos años en películas del mismo estilo.

"Creo que puedes hacer un drama de fantasía adulto con stop-motion y emocionar a la gente. Creo que el stop-motion puede ser intravenoso, va directo a tus emociones como ningún otro medio puede," dijo del Toro, como recogieron desde The Hollywood Reporter. "Los tres éxitos que son 'Spider-verse', 'Las tortugas ninja' y 'Super Mario' son emocionantes, permiten un poco más de libertad, pero sigue teniendo que haber peleas".

El director continuó explicando su desencanto con la industria de la animación, que cada vez se centra más en productos comerciales con los mismos estereotipos y recursos narrativos. En su opinión, la mejor forma de cambiar las cosas es desde dentro... Con un buen Caballo de Troya para poder "colarnos" buenas películas animadas.

"Para mi la animación es la forma más pura del arte, y ha sido secuestrada por una panda de matones. Tenemos que rescatarla", continuó el director. "Está codificado como una especie de comedia romántica adolescente, con comportamientos de estilo emoji. Si veo un personaje enarcando la puta ceja, o cruzándose de brazos, o poniendo una pose descarada... Odio esa mierda. ¿Por qué tienen que actuar todos como si fuera una sitcom? Creo que es pornografía emocional".

"Todas las familias son felices e impertinentes e ingeniosas, todo el mundo tiene un one-liner. Pues mi padre era aburrido, yo era aburrido, todo el mundo en mi familia era aburrido", siguió del Toro. "No teníamos comentarios ingeniosos, estábamos todos jodidos. Eso es lo que quiero ver animado, me encantaría ver la vida real en animación. Creo que es urgente, hay una urgencia por ver la vida real en animación".

Tras 'Frankenstein' puede que del Toro regrese directamente al mundo animado, ya que lleva desde algún tiempo desarrollando una adaptación en stop-motion de 'El gigante enterrado' de Kazuo Ishiguro. Aunque, como adelantó hace un par de años, su intención es quedarse en el stop-motion y la animación, así que podemos ir esperando más películas por su parte en el futuro.

