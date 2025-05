Guillermo del Toro arrebató el guion de una de sus historias vampirezcas de las manos a los ejecutivos de FOX. La razón estaba más que justificada

La experiencia en la industria del cine no sólo se logra con haber participado en un montón de proyectos, sino también de toparte en el camino con las personas incorrectas, de eso mucho nos puede platicar el director mexicano Guillermo del Toro y las propuestas de cambios a sus ideas, en donde surgió la anécdota de cómo le arrebató el guion a los ejecutivos de una cadena estadounidense antes de que convirtieran una de sus series en una burla de sí misma.

Corría el inicio de la década de 2010 cuando del Toro, junto al novelista Chuck Hogan, comenzaba a adaptar su trilogía de novelas de terror vampírico a la televisión. El proyecto prometía traer una visión cruda, inquietante y visceral del mito vampírico. Sin embargo, cuando el guion piloto cayó en manos de FOX, los ejecutivos tuvieron una idea que heló la sangre del cineasta mexicano: querían convertir a 'The Strain' en una comedia.

Sí, comedia. Con esta propuesta por parte de los ejecutivos, el tono serio, oscuro y apocalíptico que proponían del Toro y Hogan estaba a punto de transformarse en una parodia de sí mismo.

Como lo narra el sitio Sreenrant, del Toro afirma que "entonces el presidente de Fox me dijo: 'Queremos algo con vampiros, pero ¿podrías hacer una comedia?'. Obviamente, respondí: 'No, gracias' y le dije: '¿Me devuelves el guion?'".

La idea de que el relato profundamente influenciado por el amor de del Toro hacia el horror clásico y la biología grotesca no haya sido captado por los ejecutivos hizo que la esencia de la historia pudiera perderse. La cadena, al parecer, no supo leer entre líneas: al ver vampiros, pensaban en algo más cercano a 'Buffy' que a 'Nosferatu'.

Cuando del Toro se enteró de la propuesta de "aligerar" el tono, no dudó: tomó el guion, lo retiró de la mesa y se llevó el proyecto a otra parte.

Afortunadamente, para del Toro como para sus fans, FX apostaría por 'The Strain' tal como fue concebida originalmente: una historia de infección, miedo, y de cómo la humanidad responde ante lo desconocido.

Si bien no fue perfecta, sí fue fiel al universo de su creador. Y sobre todo, no fue una comedia. Porque del Toro lo entendió desde el principio: hay monstruos que se respetan, no se ridiculizan.

Fotos de gdtreal | deviantart.com

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos