'Stranger Things' terminará su trama queer "realmente bien", y en estos tiempos de retroceso, hacerlo es casi antisistema

No son pocos los que van a pasarse esta Nochebuena mordiéndose las uñas y esperando que 'Stranger Things' vuelva en Navidad para celebrarlo como es debido: entre turrones, polvorones, mantecados y champán. La estrategia de Netflix, que unirá las fiestas con su serie más famosa, es impecable, y ya está dando sus resultados: ni siquiera el estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza' va a achicar el hecho de que el 25 de diciembre no estaremos hablando de otra cosa que de Vecna y sus planes malvados.
Como yo te amo
Una de las tramas que han quedado abiertas ha sido la de Will enamorado de Mike, su mejor amigo, pero Noah Schnapp ya promete en el programa Watch What Happens Live que los hermanos Duffer han conseguido cerrarla a gusto de los fans. Siempre es bonito ver que una trama así no va a quedar sin solucionar, desde luego.
Mira, es una representación auténtica, real de un niño queer en los 80. He lidiado con eso yo mismo, enamorado de mi mejor amigo, y quizá no te quiere de vuelta, o se siente de otra manera. No voy a espoilear nada, pero creo que los Duffer lo cierran realmente bien.
Vivimos en tiempos de retroceso cultural con la excusa de "el fin de lo woke", y eso significa que en los próximos años veremos representadas menos narrativas en cine y televisión (sirva como ejemplo el vergonzoso caso de 'Elio' este año). Los Duffer y Netflix podrían haber decidido perfectamente librarse de esta subtrama para no causar polémica y gustar al poder imperante, pero que decidan retomarla dice mucho de 'Stranger Things' y de lo poco que le importan la presiones externas. Solo queda semana y media para que empecemos a admitir y admirar su legado. Esperemos que no nos ponga Del Revés.
