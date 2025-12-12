He probado toda la comida de 'Stranger Things' y todo lo que hizo fue ponerme el estómago Del Revés

Pocas cosas nos agudizan más la nostalgia que recordar la comida que nos solíamos zampar cuando éramos chavales. No solo los cocidos de la abuela o las tortillas de los padres, sino los Bollycaos de la época donde eran realmente deliciosos (e insanos), los Donuts que sabían a pecado y los Fistros con tazo de Chiquito de la Calzada de regalo. El equipo de Netflix sabe muy bien que la nostalgia entra por la boca, y en su campaña para la promoción de la temporada 5 'Stranger Things' ha decidido aliarse con todo tipo de marcas de alimentación (bueno, o lo que sea esto) para crear distintas invenciones entre lo retro y lo extraño, lo aventurero y lo fantástico, sabores de siempre y del "Otro Lado".

Y diréis "Bueno, un post de publicidad de Espinof". Os aseguro (y os asegura mi estómago especialmente), como descubriréis a medida que vayáis leyendo, que de publicidad tiene muy poco: la gran mayoría de las cosas que han puesto a la venta oscilan entre lo mediocre y lo asqueroso, con algunos pequeños logros. ¿Merece la pena este viaje a Hawkins? ¿Por qué no han puesto a la venta Eggos? ¿Realmente merecía la pena machacarme el estómago de esta manera? Descubridlo vosotros mismos. Bienvenidos a la masacre culinaria de Netflix.

Doritos Bits Hellfire Club Sweet & Spicy

Mi gato preguntándose "¿Por qué esto tiene pinta de comida de gato?"

Los Doritos Bits son pura nostalgia... si eres menor de edad, al menos. Y es que Pepsico los lanzó en 2015, así que, por mucho que le pongan un logo retro y una estética ochentera, siguen siendo un producto del siglo XXI. Por suerte, es en lo único que falla del todo esta propuesta de snacks agridulces, que empieza de manera realmente dudosa pero acaba convenciendo con el sabor. No negaré que después de medio paquete empiezas a notar ciertos toques a sobaco sudado de pura repetición, pero nada que te haga dejar de engullir.

No es que lo "sweet & spicy" se llevara en los 80, pero de alguna manera acierta consiguiendo un giro mortal: la nostalgia culinaria de algo que jamás hemos probado. Bien jugado. Además, uno puede notar el esfuerzo temático, incluyendo el logo del Hellfire Club, a pesar de que, obviamente, en ningún momento de la serie Will Byers pare su partida de 'Dungeons & Dragons' para degustar con sus amigos una deliciosa bolsa de Doritos Bits agridulces.

Sabor: Incluso sin promoción no le haría el feo. 7'5/10

Unión con 'Stranger Things': En la bolsa está el logo del Hellfire Club, ¿qué más quieres? ¿Algo que encima sea realmente retro? 4/10

Garras de Demogorgon

Honestamente, no se puede ir más fuerte que esta bolsa.

Todos conocemos los Cheetos Pandilla, esas piezas de maíz con forma (echándole imaginación) de murciélagos y fantasmas. No es tan conocido, sin embargo, que cuando salieron a la venta a inicios de los años 90 lo hicieron como spin-off de un snack mucho más popular, los Drakis, que tenían incluso su propia mascota, un Conde Drácula que usaba los dientes de maíz como sustituto natural de su propia dentadura que, con el tiempo, fue sustituido por el papanatas de Chester.

De alguna manera, la Pandilla Drakis se convirtió, simplemente, en Cheetos Pandilla, y los Drakis desaparecieron durante casi tres décadas... ¡Hasta ahora! Las "garras de Demogorgon" no son sino Drakis con una ligera variación (para convertirlas en garras en lugar de dientes), pero que dejan el mismo sabor y la misma aspereza en el paladar. Porque sí, son ásperas como el infierno, pero nostálgicas como un San Jacobo en Salou.

Como ejercicio nostálgico, desde luego, es la que mejor ha entendido la lección en Pepsico, incluyendo ese logo de Cheetos que, aunque en España jamás se utilizó, nos evoca otra época. Sabores de otro momento, logos de otro momento y manos totalmente manchadas de delicioso aderezo con cientos de calorías: no lo querríamos de ninguna otra manera.

Sabor: Sabor a verano remojando los pies en el río de tu pueblo. 10/10

Unión con 'Stranger Things': Cumple a la perfección. No solo entendiendo el valor nostálgico, sino guiñando un ojo hacia uno de los grandes villanos de la serie. Sin pegas. 9/10

McMenú Stranger Things

A mi lado había alguien mirándome y claramente pensando "¿De verdad hay fans TAN fans de Stranger Things?"

Hacía años que no pisaba un McDonald's. No es que mi cuerpo sea un templo, pero al menos no es un callejón oscuro con olor asqueroso e indistinguible a las dos de la mañana. Pero claro, en este absurdo reto que dentro de unos años probablemente me causará un McDoble Infarto, había que probar, por 15 euros del ala, un menú consistente en hamburguesa de pollo, patatas, refresco y helado. Los 15 euros peor gastados de mi vida.

¿Cuál es la unión con la serie que ha buscado McDonald's? ¿El sabor de lo retro? ¿El gusto por las nuevas aventuras? No: lo que comerían en el Upside Down. Y vaya que si lo han conseguido: no hay un solo plato (por llamarlo de alguna manera) de este menú que no te deje el regustillo a que un Demogorgon se ha quedado a habitar en tu estómago. Pero vamos uno por uno, porque, pese a todo, hay sorpresas.

Bueno, o en singular, sorpresa: la Sprite Cherry Berry, pese a lo que pueda parecer, no solo está buena (si te gusta la cereza, claro), sino que además guarda cierta unión con ese retro de los años 80 y los colores llamativos de los centros comerciales yanquis de la época. No pasa de estar bien, pero al menos es mejor que el resto. Las patatas fritas, por ejemplo, vienen acompañadas por un sobre repleto de especias que, aparentemente, las convierte en "Stranger Fries". Tras verterlo en la bolsa de papel a tal efecto (bolsa que podría servir para otros propósitos después de meterte todo este menú entre pecho y espalda) y agitarlo, lo que quedan son unas patatas con sabor a especias que no están asquerosas, pero tampoco deliciosas, con el extraño poder de, tras tres mordiscos, permitir que notes cómo tu estómago empieza a quejarse. Más "indigestioner" que stranger, con el extra de dejarte la mano como después de comer Risketos.

¿Accidente de coche o hamburguesa?

¿Y qué pasa con el supuesto plato cumbre del menú? Bueno, puedes elegir entre "Stranger Vacuno" y "Stranger Pollo". He escogido la segunda y, bueno, el resultado es el que es. El pan con sirope de arce tiene un punto, pero todo lo que está dentro es francamente mediocre: un filete de pollo poco jugoso, cebolla crispy, queso gouda sin derretir, un trozo de bacon crujiente mal puesto, dos rodajas de tomate y una "salsa Hawkins" que sabe a lo mismo que cualquier salsa del restaurante. O sea, a comida industrial metida en un refrigerador durante meses. El postre, que se anuncia como "McFlurry Caramel Stranger", es un McFlurry de caramelo con trozos de palomitas y barquillo. Después de dos cucharadas de mediocridad, se repite como si fuera la temporada 2 de 'Stranger Things'. Mira, por ahí está bien tirado.

Sabor: Un McDonald's de 15 euros sigue siendo un McDonald's. 3/10.

Unión con 'Stranger Things': Ni lo han intentado, han puesto sabores "raros" y han esperado que colase. 1/10.

Chupa-Chups Stranger Things

Los 5 sabores misteriosos: fresa, fresa/nata, manzana ácida, vainilla y piña. Adiós al misterio.

Si yo trabajara en el departamento de comunicación de Netflix, Chupa-Chups sería la primera llamada que hiciera en esta campaña. Al fin y al cabo, ¿qué dice "nostalgia de los 80" más que un caramelo pegado a un palo? En este caso, en la empresa no han tirado por la nostalgia, porque viene implícita, sino por el descubrimiento, con diez Chupa-Chups distintos, cada uno basado en un personaje y con un sabor misterioso.

Spoiler: no es tan misterioso, claro, los sabores vienen en la parte de atrás del paquete. Y tampoco es que ninguno te vaya a descubrir un nuevo mundo: son Chupa-Chups repartidos un poco al azar. De hecho, el que más conexión temática tiene es el de Eleven, que tiene sabor a vainilla, como los gofres Eggo, pero realmente sabe a Werther's Original pegado a un palo. El resto son puro azar: Will tiene, sin mucho motivo, el de manzana verde (al que le falta un poquito de acidez, por cierto), Mike el típico de fresa y Lucas el de fresa-nata. Supongo que en la reunión creativa les sobraban sabores y les dieron los greatest hits a los menos carismáticos.

Dustin es la gran estrella del pack con su Chupa-Chups sabor piña, cuyo sabor no es perfecto pero sí muy acertado: si te gusta tanto la piña que te la irías comiendo por la calle, he aquí una solución a tu dilema. Por cierto, hay otro pack más con otros cuatro Chupa-Chups distintos bastante indefendibles: sabor a Vecna (Cola), a Upside Down (Cereza en color azul, vete a saber por qué), a Demogorgon (Frambuesa, porque, ya puestos en pleno dislate, por qué no) y a Código Rojo (Fresa ácida, para sumarse a la tendencia de los tiktokers de comida). "Ojalá un Chupa-Chups sabor a Upside Down", dijo nunca nadie.

Sabor: Son Chupa-Chups de toda la vida con un par de novedades más o menos llamativas. 6'75/10

Conexión con 'Stranger Things': Eleven tiene sabor a gofre, pero el resto parece puesto al azar. Al menos lo han intentado. 5/10

Doritos Collisions

Rojo contra azul: ¿Tienen los Doritos implicaciones políticas?

Por supuesto, ya que estaban los "Bits", no podían faltar los Doritos de toda la vida. En este caso con dos sabores mezclados en una misma bolsa: Surfer Boy Pizza (pizza de pepperoni) y Stranger Ranch (queso crema). El resultado podría ser mucho más curioso: aunque el sabor a pizza tiene cierto toque picante que le da gracia, está acompañado por un buen montón de snacks con un sabor tan sutil que no da ganas de comer más. Y eso, en una bolsa de guarradas como esta, diseñada para causar adicción, es un error imperdonable.

De todas las ideas infraculinarias de esta campaña, los Doritos Collisions son una de las mejores sobre el papel y, al mismo tiempo, de las más anodinas en boca. El sabor "Stranger Ranch" sabe a snack saludable (o sea, soso) sin serlo en absoluto, y el "Surfer Boy Pizza" tiene buen sabor, pero vienen tan pocas unidades que es casi una fiesta encontrarse con uno. Al final, ni collision, ni gusto, ni 'Stranger Things', ni nada.

Sabor: El sabor a pizza es decente, con un toque picante inesperado. El "Stranger Ranch" es una nadería terrible. 5/10

Conexión con 'Stranger Things': En la serie sale una pizzería, ¿no? Algo es algo. 2'5/10

Pizza Stranger Things Mac & Cheese

No ha habido persona a la que no le comente este experimento gastronómico (por llamarlo de alguna manera) que no me haya puesto cara de condena al oír hablar sobre la pizza de Mac & Cheese que venden exclusivamente en el DIA a un sonrojante precio de 4,49 euros. Siendo totalmente honesto, el producto da exactamente lo que promete: es una pizza hipercongelada con macarrones con queso echados por encima, tan "delicioso" como suena. Tras un paso por el horno (como véis, se me ha quemado ligeramente en los bordes, pero no afecta al sabor), el primer mordisco deja claro qué es lo que te estás metiendo en la boca: pura infamia.

La pizza de Mac & Cheese es una mala pizza de queso a la que le han puesto más queso y, además, pequeños macarrones medio duros por encima, de consistencia gomosa, que no aportan nada al sabor, pero sí a la textura. No, no es positivo: cada trozo de pizza, sin llegar a ser insoportable (en peores nos hemos visto todos), se nota absolutamente innecesario, absurdo y demente sin motivo alguno. En la caja se nos advierte, con unos motivos retro muy a lo 'Salvados por la campana', "¡Pruébala antes de negarte!" y "¡Tenéis que probarla para creérosla, colegas!". Pero, por si quedaba alguna duda, no, no hace falta que la probéis. De verdad. Os lo prometo.

Este es uno de los peores platos que he probado en mi vida. No ya como publicidad o como branding, sino en general: se trata de una honesta pizza Tarradellas que un Menguele gastronómico ha decidido mutar en algo terrorífico con la excusa de una aparente nostalgia estadounidense que en España, donde lo de los macarrones con queso es algo que solo habíamos visto en películas hasta hace unos años, no vamos a comprender. Una aberración que solo sabe a arterias colapsadas y malas decisiones.

Por cierto, también tienen otra pizza, Royale California, de jamón cocido con champiñones, que me he dado el gusto de no probar después de ver las reacciones, casi llegando a la arcada, de los que se han atrevido. Ni los más fans de 'Stranger Things' las disfrutarán, porque su única unión es, al igual con los Doritos de pizza pepperoni, la pizzería Surfer Boy y una caja con supuestos motivos de los años 80 (gafas de sol, patinetes) que no puede enmascarar la película de terror trágica que esconde en su interior.

Sabor: Es una pizza de queso congelada con macarrones gomosos encima. Si esto te da hambre, te la mereces. 1/10

Conexión con 'Stranger Things': Si le echas mucha imaginación, puedes creer que te la sirve la misma pizzería que al grupo de amigos. Eso sí: tienes que echarle muchísima imaginación. 3/10

