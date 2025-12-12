Ya en Netflix el último misterio de uno de los grandes directores de thriller de esta década, con auténtica pasión por el suspense

Es justo y necesario hacerse preguntas sobre Netflix y su estrategia futura del cine, especialmente cuando están haciendo esfuerzos por materializar la compra de Warner Bros. Claramente creen en ello como una estrategia para retener a la gente en el ecosistema de su plataforma, pero parece una fe ciega principalmente por cómo apuestan a menudo al tuntún a ver qué suena.

Como cualquier estudio de cine, ven a las franquicias como el camino a seguir para que el espectador esté cautivado y se amasen las visitas. Que muchos de sus éxitos acaben siendo cosas aleatorias debería desmontar esa impresión, pero si sirve para que sigan haciendo películas como ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’ no es que haya muchos motivos para oponerse.

Una misa vertiginosa

Ya está en streaming en Netflix tras su paso testimonial aunque devoto a los cines la última entrega de la franquicia de asesinatos y suspense de Rian Johnson que protagoniza Daniel Craig. En esta ocasión se suman a la misa Josh O’Connor, Glenn Close y Josh Brolin para dar otro entretenimiento divino, evitando en el proceso la repetición banal.

Un joven cura es destinado a un nuevo destino en una pequeña iglesia en la zona rural de Estados Unidos, donde servirá a un predicador bastante polémico y hasta tiránico con sus feligreses. Cuando este aparece muerto en medio del servicio, el joven será considerado principal sospechoso por sus discrepancias, y solo el detective Benoit Blanc puede salvarle del apuro.

Johnson vuelve a hacer gala de un conocimiento enciclopédico de los clásicos y los autores del género detectivesco, a los que hace referencias explícitas en cada ocasión que puede dentro de la película. La articulación del misterio vuelve a ser uno de sus fuertes, aunque con menos intensidad debido a su enrevesamiento que extiende el metraje a las dos horas y medias.

‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’: misterio confesional

Aun así, hay dinamismo en su ritmo y en su tono para que no sea un entrega más de la saga ‘Puñales por la espalda’. En la mezcla de tonos hay espacio aquí para referencias de terror gótico, asomando al puro género en determinados momentos que invitan a querer ver una cinta de horror de Johnson. Su exploración de la religiosidad tiene también matices intrincados que denotan inquietudes personales en torno al tema.

Con lo que no quiere ser tan ambiguo es con la situación política de su país, que señala con cuchillo afilado a través de una serie de personajes un poco menos perfilados que de costumbre aunque efectivos. ‘De entre los muertos’ vuelve a ser una experiencia deliciosa que cumple con creces con lo esperado, aunque igual va siendo el momento de que su cineasta explore otros territorios.

