Las tres películas de la saga 'Puñales por la espalda' de Rian Johnson, ordenadas de peor a mejor

La creciente fascinación por el género de suspense con asesinatos y detectives ha encontrado un buen vector central en la accidental franquicia de 'Puñales por la espalda' ('Knives Out'), creada por Rian Johnson para desquitarse su agridulce experiencia con ‘Star Wars’. Al final, ha convertido en esta su vía para convertirse en un especialista de renombre, rascando también ese picorcito por las intrigas agathachristienses en la serie 'Poker Face'.

Pero los crímenes de dicha serie no van a ocupar la lista de hoy, sino que van a ser los que Benoit Blanc ha ido resolviendo en tres películas de impresionante éxito y popularidad. El personaje de Daniel Craig se ha enfrentado a variedad de cosas sin aparente explicación y sospechosos extravagante y habitualmente sedientos de poder y/o dinero, lo que ha dado siempre resultados entretenidos que se pueden valorar de peor a mejor.

3. ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’, 2025)

Reparto: Daniel Craig, Josh O’Connor, Josh Brolin, Glenn Close, Jeremy Renner, Kerry Washington, Mila Kunis.

Se puede decir que Johnson ha intentado hacer aquí su película más personal, poniendo más en el centro al principal sospechoso del crimen y explorando su complicada relación con la fe que está profesando. Todo lo relacionado con ese personaje, así como sus amagos de terror y estética gótica, funciona de maravilla, incluyendo un Josh O’Connor que es cada vez más un evento por sí mismo. El plantel de secundarios está caracterizado de manera más débil y el misterio se diluye por extensión de la película, pero sigue desplegando ideas y sentido de la diversión únicos.

2. ‘Puñales por la espalda’ (’Knives Out’, 2019)

Reparto: Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette.

La película que lo empezó todo sigue destilando frescura y carisma a raudales. El impacto de encontrarse con el personaje de Craig y cómo decide interpretarlo sigue removiendo por dentro, igual que lo bien que enhebra estos personajes sospechosos y sus motivaciones tras la fortuna del difunto. Su inventiva estructura permite mantener dinámica a la película y no excesivamente esclava de sus influencias, además de darle espacio a Ana de Armas de que es una estrella.

1. ‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’ (’Glass Onion: A Knives Out Mystery’, 2022)

Reparto: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn.

Las soleadas vacaciones post-pandémicas de Johnson y Craig tienen mucho de perfilar a Blanc como moderno Poirot, y también de la estupenda mala baba contra los ricos de clásicos como ‘El fin de Sheila’. Intentando establecer más una fórmula con la que funcionar, pero también volviendo a jugar con expectativas para que, aunque llegue al destino esperado, el viaje esté lleno de emociones trepidantes. Una experiencia de lujo con estética exquisita.

