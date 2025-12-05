Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith son los únicos tres actores que comparten un récord que parece imposible de superar

Los récords están a la orden del día en Hollywood, pues hay que aprovechar cualquier ocasión para decir que se ha conseguido algo nunca visto hasta entonces. Sin embargo, hay uno compartido por Bruce Willis, Tom Cruise y Will Smith que parece imposible de superar: el del actor mejor pagado de la historia por una única película.

Las películas por las que lo lograron

El consenso es que todos ellos acabaron ingresando la friolera de 100 millones de dólares por una única película. La gran diferencia entre ellos es que Cruise lo ha hecho hasta en tres ocasiones, mientras que Willis y Smith solamente lo han conseguido una vez. Eso sí, Willis fue el primero en lograrlo, ya que la línea temporal queda así:

Lo cierto es que ninguno de ellos recibió esa cantidad de forma directa como sueldo, pero sí que todos ellos se aseguraron una lucrativa participación en los ingresos en cines de esas películas, lo cual acabó disparando sus ganancias. Lo curioso es que luego las diferencias en la recaudación en salas de todas ellas no es tan grande, salvo por una gran excepción:

'El sexto sentido' recaudó 672 millones

'Misión Imposible 2' recaudó 546 millones

'La guerra de los mundos' recaudó 603 millones

'Men in Black 3' recaudó 654 millones

'Top Gun: Maverick' recaudó 1.495 millones

Es evidente que Cruise habría destrozado ese récord en el caso de que 'Top Gun: Maverick' se hubiese estrenado en otro momento de su carrera, pues por aquel entonces su viabilidad comercial alejado de la saga 'Misión Imposible' estaba en duda. A fin de cuentas, 'Al filo del mañana' fue una pequeña decepción, mientras que 'La momia' fue un batacazo y 'Barry Seal: El traficante' no pasó de ser un éxito modesto.

Lo más probable es que haya pequeñas diferencias entre ambos, ya que cuesta creer que todos hayan ganado exactamente 100 millones cada uno -el récord técnicamente sería entonces la de ser los únicos actores en ganar más de 100 millones por una única película-, pero las estimaciones más fiables apuntan a que ese ha sido el caso.

Al respecto también conviene aclarar que Keanu Reeves ganó 156 millones de dólares por 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Revolutions', las cuales se grabaron de forma consecutiva, por lo que técnicamente ganó más por un único rodaje. Sin embargo, fueron dos películas, por lo que queda descalificado.

Por ahora, el único que parece tener posibilidades reales de superar a Cruise, Willis y Smith es Robert Downey Jr., ya que se espera que haya cobrado una auténtica barbaridad para volver a Marvel en 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars', pero las únicas cifras concretas provienen de Puck y solamente aclaran que cobrará más de 100 millones por ambas películas. Tendría que llegar hasta 200 para igualarlo.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025