Sylvester Stallone y Harrison Ford son los únicos dos actores en la historia del cine que comparten un récord que será muy difícil de igualar

Para muchos amantes del cine, los datos, números y estadísticas resultan ser tan interesantes como las producciones de cine en sí, por ello es demasiado curioso que, de acuerdo a las cifras de recaudación de las cintas número uno en la historia del séptimo arte, nos hayamos topado con dos actores que han hecho historia en las películas de aventura y acción: Sylvester Stallone y Harrison Ford, que comparten un increíble récord que, hasta el momento, suena imposible de superar.

Con sus papeles icónicos de 'Rocky' e 'Indiana Jones', respectivamente, Stallone y Ford se han hecho acreedores a ser los únicos actores en la historia del cine en protagonizar una película número uno en taquilla a lo largo de seis décadas consecutivas.

El conteo que dio origen a este peculiar récord comienza en la década de los 70, cuando ambos protagonizaron el comienzo de franquicias que se volvieron icónicas en el cine y que, gracias al poder de la nostalgia, regresaron a las salas de proyección para seguir estando vigentes en el gusto del público y llegar a una nueva audiencia.

En el caso de Stallone, las películas que lo convirtieron en protagonista de las producciones más taquilleras de cada década fueron las siguientes:

Su ascenso a la fama comenzó en los años 70 con el papel protagónico en 'Rocky', una película que no solo lo catapultó a la fama, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural y un referente del cine deportivo, mientras que en la década de los 80 lo consolidó como una estrella de acción con la saga de 'Rambo'.

En el caso de Harrison Ford, hay menos variedad sobre las cintas que ha protagonizado y que se han convertido en número uno, destacando solo una cinta de acción en el aire por sobre las secuelas en las que ha participado:

Sin duda alguna, este récord como los actores con más cintas número uno en seis décadas seguidas demuestra no sólo que los héroes en el cine tienen un gran poder de atracción, sino que el cine de aventura y de acción es un gran impulsor de actores que buscan convertirse en leyendas.

