"Es la mejor película de acción que he hecho". Sylvester Stallone desvela de qué película suya está especialmente orgulloso y por qué la sitúa por encima del resto

Sylvester Stallone ha participado en multitud de películas míticas a lo largo de su longeva carrera, siendo además todo un referente dentro de la historia del cine de acción. Luego cada uno tendrá su trabajo favorito del actor, quien hace poco desveló en The Hollywood Reporter cuál consideraba que era la mejor película de acción que ha hecho.

"Estoy muy orgulloso de ella"

Lo más curioso de todo es que Stallone se haya decantado por una secuela en lugar de por alguno de los otros títulos emblemáticos de su carrera. De hecho, fue una película que sirvió para recuperar a un personaje que parecía haber dejado atrás 20 años y que luego aún recuperaría una vez más:

Una película de la que estoy muy orgulloso -es la mejor película de acción que he hecho porque es la más veraz- es 'John Rambo', que trata de Birmania, donde hay una guerra civil desde hace 67 años. Pero me vituperaron porque la película es muy violenta. Y es violenta. Es horrible. Niños quemados vivos. Eso es lo que hace que la guerra civil sea peor que nada: es tu vecino, de repente, matándote. Estaba muy contento con esa película, y nunca pensé que llegaría al cine. Pensé: "Nunca van a proyectar esto".

Estrenada en 2008, 'John Rambo' llegó justo después de que Stallone relanzase al otro gran personaje de su carrera con 'Rocky Balboa'. Dicha sexta entrega fue muy bien recibida, pero la crítica se mostró menos entusiasmada en el caso de la cuarta aventura de este veterano de la Guerra de Vietnam.

El público sí que mostró un mayor interés hacia 'John Rambo', lo que llevó a que lograse una recaudación de 113 millones de dólares. No es que fuese un bombazo en taquilla -recordemos que costó 47,5 millones-, pero sí que demostró que Stallone todavía podía ofrecer una visión con nervio del personaje. Por desgracia, no sucedió lo mismo en el caso de 'Rambo: Last Blood' y el actor ya ha descartado que vaya a hacer una sexta entrega.

