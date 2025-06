Es todo nervio y tripas desgarradas. Por qué 'Predator: Asesino de asesinos' triunfa como un refrito repleto de originalidad y gracia

Con la tontería, 'Predator' lleva ya casi cuarenta años con nosotros, y en algún momento la saga tenía que evolucionar, por mucho que los puristas aborrezcan la idea. Si Dan Trachtenberg ya estiró las posibilidades de la saga en 'La Presa' ('Prey'), ahora dirige junto a Joshua Wassung 'Predator: Asesino de asesinos', con la que dan un vuelco a este universo con una película sangrienta, absurdamente violenta, repleta de viajes en el tiempo y que culmina con un divertidísimo crossover entre historias. Y, por supuesto, Alejandro G. Calvo también lo ha disfrutado.

Refrito bien hecho

En su nuevo vídeo, Calvo afirma que se "lo ha pasado pipa viendo el absoluto descalabro de imágenes truculentas y agresivas". Porque eso sí, vais a ver de todo, desde cabezas arrancadas hasta cuerpos mutilados, sangre por doquier y sacrificios inesperados. Y además con un ritmo endiablado: "No tiene paja, no tiene 'fat', que dicen en inglés; no hay grasa, es todo nervio y tripas desgarradas". "Nervio y tripas desgarradas" es exactamente como yo definiría la película, la verdad.

Por otro lado, Trachtenberg y Wassung no quieren engañar a nadie: es un refrito. Pero como aclara Calvo, "al menos que sea un refrito con tanta originalidad y tanta gracia y tantas ganas de llevar al extremo las ideas del primer 'Predator'". Porque otra cosa, no, pero original es un rato, no solo en la historia que plantea sino también en lo formal, especialmente en la primera historia vikinga, "con una protagonista que mola mazo porque usa como arma dos escudos mellados y es una pasada, hay una larguísima secuencia de acción planificada sin cortes".

¿Os la tenéis que poner en Disney+? Pues depende de lo abiertos de miras que seáis con la saga. Según el crítico, la animación es casi tan buena como la de 'Arcane' (yo no diría tanto, pero bueno) y solo le pone una pega: "Acaba y parece el piloto de una serie... ya no hay películas cerradas". Son los tiempos que nos han tocado correr, supongo.

