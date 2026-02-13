David Boreanaz anuncia que su nueva serie es el remake de uno de los thrillers más míticos de la historia de la televisión

David Boreanaz es un actor que a lo largo de su carrera ha mostrado mucho más interés por la televisión que por el cine. Primero fue 'Buffy, cazavampiros', luego 'Angel', más tarde le tocó a 'Bones' y después fue el turno de 'SEAL Team'. La noticia ahora es que acabar de fichar para encabezar el reparto de la nueva versión de 'Los casos de Rockford'.

'Los casos de Rockford' contaba la historia de Jim Rockford, un hombre que fue indultado tras pasar cinco años entre rejas por un crimen que no había cometido. Tras recuperar su libertad, decide empezar a ejercer como investigador privado, lo cual le llevará a entrar en contacto con gente de todo tipo en California, ya que él ejerce en la ciudad de Los Angeles.

6 temporadas y 8 películas

James Garner como Jim Rockford

La serie original de 'Los casos de Rockford' se emitió entre 1974 y 1980 con James Garner como protagonista. Luego resucitaría durante los años 90 con hasta 8 películas para televisión en las que Garner, quien falleció hace ya 12 años, volvió a recuperar el emblemático personaje de Jim Rockford.

La NBC ha puesto ahora en marcha un reboot y ha cerrado un acuerdo con Boreanaz para dar vida a Jim Rockford. Lo cierto es que desde Deadline apuntan que se barajó el nombre de otro actor sin identificar antes que él, pero ese plan no prosperó.

Ahora tendrá que rodarse el piloto antes de tomarse una decisión definitiva sobre el futuro de este nueva 'Los casos de Rockford'. Sin embargo, hay algo que juega a favor de Boreanaz, y es que todos los pilotos que lideró en el pasado acabaron convirtiéndose en largas y exitosas series de televisión.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2025