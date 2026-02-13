Prime Video se quiere merendar a Crunchyroll y Netflix para ser la casa del anime. El primer gran paso ha sido hacerse con una de las series más esperadas de 2026

Ya en el último año Amazon Prime Video ha pillado fuerza para subirse al carrito del anime, porque aunque ya tenía un catálogo bastante majo en 2025 se hizo con varios fichajes de estrenos muy potente. Pudimos ver 'City the Animation', 'Sanda' y la serie más reciente de 'Gundam', demostrando que aunque en Prime van poquito a poco tienen buen ojo para las series que fichan.

Esto, obviamente, es parte de una estrategia mayor, y ahora la plataforma quiere su propio pedazo del pastel del anime.

Preparando la parrilla

Así lo ha confirmado Gaurav Gandhi, el vice presidente de Prime Video en la zona de Asia-Pacífico: Prime Video quiere convertirse en "el lugar preferido para ver anime globalmente". Las plataformas de streaming llevan ya un tiempo dándose cuenta del filón, y más de la mitad de los usuarios de Netflix consumen anime, así que en Prime también quieren ponerse las pilas para captar adeptos.

Ya en los últimos años han ido fichando cada vez más series para emitir en simulcast y ahora se han hecho con uno de los animes más esperados del año: el remake de 'Ghost in the Shell' que preparan desde Science Saru. Desde Prime Video se han referido al anime como "la obra de ciencia ficción japonesa más influyente de todos los tiempos", y la verdad es que los avances tienen un pintón tremendo... Así que esperemos que le den amor y no se quede enterrado en su catálogo como otros fichajes anteriores.

También podremos ver en la plataforma el remake de 'El Puño de la Estrella del Norte', aunque ese por desgracia es menos prometedor, y lo nuevo de 'From Old Country Bumpkin to Master Swordsman', cuya primera temporada se coló en el Top 10 de la plataforma en 45 países.

Prime Video ya es la plataforma predilecta para los japoneses para ver anime, y ahora la plataforma también quiere comerle terreno a Crunchyroll y Netflix a nivel internacional. Veremos si lo consiguen, sin prisa pero sin pausa, aunque un paso importante también es publicitar activamente sus fichajes de anime.

