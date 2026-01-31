Las mejores películas de anime de los últimos años que puedes ver en streaming en 2026

Cada vez tenemos más suerte con las películas de anime, porque lo cierto es que ya se están convirtiendo en una cita que mueve a cada vez más gente a las salas de cine. Y, si no, siempre nos queda el consuelo del streaming para distribuir algunas joyitas que quizás no llegarían a nuestro país de otra manera.

Ya tenemos un buen listado para nuestra maratón entre las mejores películas de anime de la historia, pero si la década de los 2020 viene pisando fuerte y en concreto los últimos años están siendo alucinantes para el anime en pantalla grande. Si no sabemos por dónde empezar, estas fantásticas películas se estrenaron en los últimos tres años y las que tenemos disponibles desde ya mismo en streaming.

Tu Color

Naoko Yamada, la directora de 'A Silent Voice', nos dejó la emotiva 'Tu Color', un coming-of-age musical con muchísimo corazón que encima cuenta con la fantástica animación de Science Saru. Sigue a Totsuko, una adolescente que puede percibir la personalidad y el estado de ánimo de la gente como colores, y está fascinada por los colores que desprende su compañera Kimi.

Disponible en Movistar Plus+

Look Back

El autor de 'Chainsaw Man' dejó atrás la acción y el macarreo para marcarse este íntimo retrato de dos jóvenes artistas, y 'Look Back', no te deja indiferente. Devastadora y muy emocional, sigue a Ayumu Fujino y su compañera Kyomoto, dos niñas que empiezan a dibujar mangas juntas y dan rienda suelta a su creatividad.

Disponible en Amazon Prime Video

100 metros lisos

Una de deportes que arrasó en Netflix en su primera semana en la plataforma. '100 metros lisos' es una frenética película que sigue a Togashi y Komiya, dos atletas que se conocen en el colegio y desde muy pequeños se convierten en grandes competidores. Una carrera de cien metros lisos dura un instante, aunque es una carrera que llevan corriendo toda la vida.

Disponible en Netflix

Haikyuu!! La batalla del basurero

Siguiendo con los dramas deportivos tenemos 'Haikyuu!! La batalla del basurero' con su intenso partido de volleyball entre el Karasuno y el Nekoma. Una fantástica película que te mantiene al límite y te saca más de una sonrisa gracias al carisma de sus jugadores... Aunque continúa la cuarta temporada del anime, ¡hay que venir con los deberes hechos!

Disponible en Crunchyroll

Mononoke: El fantasma bajo la lluvia

Aunque si nos gustan las historias de terror, una buenísima opción es 'Mononoke: El fantasma bajo la lluvia'. Este peculiar anime de culto tuvo una miniserie en su momento siguiendo las aventuras de un boticario errante que se enfrenta a criaturas sobrenaturales. En este caso se adentra en el harén imperial, donde un culto religioso se ha hecho con el poder.

Disponible en Netflix

Chainsaw Man: Arco de Reze

Uno de los grandes bombazos de anime de 2025 fue 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que continuaba la historia de Denji tras tres años de espera. Un extraño e íntimo romance que te sacude el corazón en su primera mitad y te tiene vibrando de emoción en la segunda con su explosión de acción y violencia.

Disponible en Crunchyroll

Maboroshi

Entre los estrenos de Netflix pasó un tanto de tapadillo 'Maboroshi', una intimista historia del estudio de 'Shingeki no Kyojin' y 'Jujutsu Kaisen' con un pueblo que se ha quedado detenido en el tiempo y aislado del mundo por una fuerza sobrenatural. Entonces aparece una niña del exterior que sí que es capaz de envejecer, y además tiene una extraña conexión con el humo que envuelve el pueblo.

Disponible en Netflix

Blue Giant

Una joya que pasó injustamente desapercibida fue 'Blue Giant', una tremenda película centrada en la carrera de un joven que sueña con ser un grande del jazz. Derrocha amor por la música cada fotograma, con una historia de origen poco convencional que te enamora de principio a fin.

Disponible en AnimeBox

El imaginario

Studio Ponoc, los herederos de Studio Ghibli nos dejaron la fantástica 'Mary y la Flor de la Bruja' y tardaron su tiempo en estrenar un nuevo largometraje hasta que llegó 'El imaginario'. Una fábula cargada de fantasía e ideal para toda la familia que sigue a Amanda y su amigo imaginario Rudger, aunque sus vidas se complican cuando un cazador de imaginarios entra en escena.

Disponible en Netflix

Spy x Family Código: Blanco

La primera película original de la exitosa serie es una divertidísima comedia de espías y choteo familiar que se puede ver de manera independiente. 'Spy x Family Código: Blanco' nos presenta a los Forger, una familia en la que todos sus miembros tienen una doble identidad y está formada por un espía, una asesina a sueldo y una telépata. Y entonces deciden ir a pasar el fin de semana en una ciudad cercana para que la pequeña Anya pueda preparar un trabajo del cole...

Disponible en Crunchyroll

El chico y la garza

No podía faltar en la lista la obra maestra más reciente de Hayao Miyazaki, que le sacó del retiro y se tiró siete añazos en producción en Studio Ghibli. 'El chico y la garza' une todas las obsesiones del director con una suerte de autobiografía cargada de fantasía. Todo empieza cuando Mahito conoce a una extraña garza, que le promete que podrá volver a ver a su difunta madre si se adentra en otro mundo.

Disponible en Netflix

