Hoy en streaming, la vibrante película de deportes que ya ha arrasado en Netflix. Una inspiradora carrera que te envuelve a toda velocidad y sin frenos

Justo a tiempo para despedir 2025 llegó a la plataforma '100 metros' ('Hyakuemu'), una película de deportes que gira alrededor de dos atletas que arrastran un pique desde hace años.

A pesar de que se estrenó un poco de tapadillo, justo a la cola del final de 'Stranger Things' y en medio de todos los grandes estrenos de anime de invierno, '100 metros' se ha sabido abrir camino en la plataforma para convertirse en una de las películas más vistas de Netflix durante su primera semana. Y esta carrera de 100 metros lisos merece completamente la pena.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Preparados, listos...

'100 metros' adapta el manga del mismo nombre de Uoto, el creador de la también fabulosa 'Tierra, sangre, conocimiento. Sobre el movimiento de la Tierra'. El manga apenas se extendió durante cinco volúmenes, con una trama muy contenida, y en menos de dos horas nos deja una película frenética y electrizante ideal para los fans de una buena historia deportiva.

La carrera arranca cuando Togashi todavía está en el colegio, pero ya demuestra que tiene una velocidad casi inhumana. Entonces llega un nuevo alumno, Komiya, y cuando Togashi se da cuenta de que tiene mucho talento para correr decide empezar a entrenarle para que de sus primeros pasos en el deporte.

Años después, Togashi estaba pensando en retirarse pero le convencen para unirse al club de atletismo de su instituto. De manera inesperada se reencuentra con Komiya, quien asiste a un instituto rival con una reputación altísima y ahora se ha convertido en su mayor enemigo a batir en la pista.

Como decía más arriba, la de 100 metros es una historia muy contenida y que te engancha desde el primer momento. Ya muy pronto te sienta las bases de la rivalidad entre Togashi y Komiya y que te envuelve por completo en su pique, incluso aunque nunca te hayas interesado demasiado en este tipo de carreras.

A través de sus entrenamientos y sus compañeros de equipo vamos explorando también sus diferentes vidas y clases sociales, con un reflejo muy realista de la competición que se pasa volando y que no deja caer el ritmo. Y es que el realismo es uno de los puntos fuertes de '100 metros', con una animación de corte muy realista y sutil, en la que se ve el cariño y detalle que han puesto los animadores hasta cuando los personajes simplemente respiran.

Hay que decir que '100 metros' a nivel técnico es una auténtica maravilla. Al fin y al cabo es el nuevo trabajo de Kenji Iwaisana, un director muy peculiar que se ya se ganó adeptos con la ecléctica 'On-Gaku' y que ha sabido llevar su estilo un paso más allá con su nueva película. En '100 metros' tenemos un trabajo impecable de rotoscopia para capturar cada movimiento de los personajes, y una mezcla de estilos que no deberían funcionar pero termina casando de maravilla. Especialmente con el acabado de los fondos, que a veces se vuelven más desdibujados y tiran más por ser un borrón de pintura para centrarnos aún más a los personajes.

Eso sí, '100 metros' tampoco tiene miedo de ponerse frenética, sobre todo en los momentos más intensos para enfatizar la velocidad y las sensaciones de los corredores. Un calambre en la pierna o el último stretch se convierten en una deformación de la realidad para llevar todo el entorno visual al límite y podernos transmitir todo lo que sienten Komiya y Togashi cuando se lanzan a la carrera.

Aunque Netflix suele cuidar muchísimo los doblajes de sus animes (y nos ha dejado algunas joyas maravillosas como el de 'Dandadan'), por alguna razón ha obviado completamente el doblaje en castellano de '100 metros'. Una pena que se haya pasado por alto este detalle, aunque la versión original con Tori Matsuzaka, Shota Sometani y Kenjuro Tsuda es casi imbatible.

Quizás su aspecto más flojo es el ritmo, que aunque no decae sí que se nota que se ha comprimido cinco volúmenes de manga en menos de dos horas. Así que los saltos temporales se pueden volver un tanto caóticos, sin profundizar demasiado en el resto de personajes además de Komiya y Togashi, ni tampoco en uno de los problemas principales como competidor en la vida adulta de Togashi, que parece salido de la nada y de repente.

Aún así, '100 metros' sigue siendo una pequeña joya que a la que merece completamente la pena dar la oportunidad y no dejarnos engañar por su estilo visual, que quizás se sale de los animes más comerciales a los que podemos estar acostumbrados.

En Espinof | El regreso de 'Madoka Magica', 'The Apothecary Diaries', el nuevo caso de 'Detective Conan' y más: las películas de anime más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos