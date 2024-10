Conocimientos prohibidos, herejías y los secretos del universo. Este anime del estudio de 'Frieren' acaba de llegar a Netflix y es fascinante

Este mes de octubre estamos hasta arriba de estrenos de animes. Y entre la llegada de series esperadísimas como 'Dragon Ball Daima', 'Dandadan' o 'Blue Lock', es fácil perderse con algunas de las novedades.

Una de las series de estreno que nos han llegado directamente a Netflix ha sido 'Tierra, sangre, conocimiento. Sobre el movimiento de la Tierra' ('Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite'). Anteriormente venía con el nombre de 'Orb: On the Movements of the Earth', pero para su versión española ha sido renombrado con el nombre con el que se edita el manga por aquí.

Estudiando el firmamento

'Tierra, sangre, conocimiento. Sobre el movimiento de la Tierra' se ambienta en el "Reino de P." en el siglo XV, y nos presenta una sociedad regida por la religión. Teorías que se desvían de lo marcado, como la posibilidad de que quizás la Tierra gire alrededor del Sol, son consideradas herejías y castigadas duramente con torturas y ejecuciones.

Y así llegamos a Rafal, un estudiante brillante y carismático que tiene una pasión secreta por la astronomía. Un día empieza a trabajar a la fuerza para Hubert, un erudito que acaba de ser liberado de prisión tras ser acusado de herejía, pero que no se quiere detener ante nada para completar su investigación.

El anime empieza muy directo y con una declaración de intenciones y todo, mostrando toda la crudeza con la que los inquisidores castigan a los herejes y apóstatas que se desvían de las doctrinas permitidas. 'Tierra, sangre, conocimiento' es un anime crudo, que no se anda con chiquitas cuando se tiene que poner explícito, y aunque no se recrea en lo gore tampoco dulcifica los momentos más turbios.

'Tierra, sangre, conocimiento' es fascinante y engancha desde el primer momento, especialmente porque jugamos con nuestro conocimiento moderno y es imposible no ponerse del lado de los "heréticos". Es una historia sobre la rebeldía en pos del auténtico conocimiento, y te mantiene en tensión todo el tiempo mientras los personajes llevan a cabo sus investigaciones.

El amor de Rafal por el firmamento y los astros es contagioso. Y aunque el anime pueda resultar pesado cuando tocan ciertas explicaciones más profunda, también es muy accesible para picar el gusanillo e ir colando lecciones según avanzan los capítulos. No en vano, los japoneses lo votaron como unos de los mangas que te harán más inteligente, especialmente por la manera en la que remarca la importancia de dudar del sentido común y las enseñanzas establecidas.

Al mando de la animación tenemos a Madhouse, el estudio de anime que se encargó de 'Frieren: Beyond End's Journey' el año pasado. Y la verdad es que por ahora están haciendo un trabajo sobresaliente. Sí que es cierto que el dibujo y diseño de personajes tienen un acabado más realista y detallado, con lo que a veces la animación cojea un poco en cuanto a expresividad.

Pero a grandes rasgos por ahora nos está dejando una animación muy resultona y una ambientación histórica muy cuidada. Y, en especial las escenas en la que Rafal estudia el firmamento, son realmente preciosas.

El manga original de Uoto consta de un total de ocho tomos y se terminó de publicar en 2022. El anime de Madhouse tiene prevista una duración de 25 episodios, divididos en dos partes consecutivas, así que es posible que si 'Tierra, sangre, conocimiento' lleva buen ritmo pueda adaptar todo el contenido del manga.

Por ahora ha dejado un inicio fascinante, y que deja con ganas de más. Si nos gustan los animes de corte realista y un poco más adultos como 'Vinland Saga', Tierra, sangre, conocimiento' promete ser una exploración de un momento histórico fascinante.

