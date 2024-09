'Dandadan', 'Dragon Ball Daima', 'Ranma 1/2', el regreso de 'Blue Lock' y todavía más. Los mejores animes que llegan en otoño 2024 y dónde se podrán ver en streaming

Ya hemos entrado oficialmente en el otoño, y eso significa una nueva temporada de anime. Entre octubre y diciembre podemos esperar nuevos estrenos de series bien grandes, porque parece que muchos estudios se estaban guardando sus grandes estrenos para finales de año.

Llegan 'Dandadan', el remake de 'Ranma 1/2', 'Blue Box' y el anime original de 'Dragon Ball Daima', pero este otoño también marca el regreso de 'Blue Lock' con un nuevo torneo de fútbol y el final de 'Beastars'. Así que vayamos preparando el calendario, que estas son algunas de las series más gordas que se nos vienen este otoño

Uzumaki

La esperadísima adaptación del manga de Junji Ito. Tras cinco años de desarrollo y una producción plagada de contratiempos, por fin podremos ver 'Uzumaki' en Max a partir del próximo 29 de septiembre. Esta miniserie de cuatro episodios sigue a dos estudiantes universitarios que empiezan a notar cómo su pueblo es invadido por cada vez más espirales y todos a su alrededor se obsesionan con ellas.

I'll Become a Villainess Who Goes Down in History

'I'll Become a Villainess Who Goes Down in History' arranca el próximo 1 de octubre en Crunchyroll. Es la historia de Alicia, quien odia a las heroínas y por fin su sueño se hace realidad cuando se reencarna como la villana en sus videojuegos favoritos. Y cuanto más malvada es, más le gusta al príncipe.

Blue Box

'Blue Box' viene precedido por el éxito de su manga, que combina deportes y comedia romántica y ha enganchado a sus lectores.

Es la historia de Taiki Inomata, que juega en el equipo de bádminton masculino de su instituto, y Chinatsu Kano, que juega en el equipo femenino de baloncesto. Y cuando a familia de Chinatsu se muda de Japón por trabajo, ella se queda a vivir con Taiki. El próximo 3 de octubre arranca en Netflix, y podremos seguirlo semana a semana

Dandadan

Sin duda, 'Dandadan' es una de las grandes estrellas de la temporada de anime de otoño, y también una de las series más anticipadas del año al venir desde el estudio Science Saru. Llega con un estreno doble en Netflix y Crunchyroll, y arranca oficialmente el 4 de octubre tras un pequeño prestreno en cines.

El anime sigue a dos estudiantes de instituto que empiezan a investigar diferentes lugares plagados de rumores sobrenaturales para probar si los aliens o los fantasmas existen. Y resulta que los dos tienen toda la razón sobre sus teorías.

Trillion Game

Un anime con su punto de comedia y aventuras. En 'Trillion Game' nos centramos en Haru y Gaku, dos antiguos compañeros de clase con personalidades muy diferentes pero que se han marcado un objetivo: ganar mil millones de dólares. Para lograrlo cuentan con la labia de Haru y las habilidades de programación de Gaku.

'Trillion Game' arranca el próximo 4 de octubre en Crunchyroll.

Blue Lock - Temporada 2

Regresa uno de los animes de fútbol más exitosos de los últimos años. La segunda temporada de 'Blue Lock' arranca el próximo 5 de octubre en Crunchyroll para meternos en un nuevo arco que enfrenta a los protagonistas contra la selección japonesa de fútbol.

'Blue Lock' se ambienta en un programa deportivo diseñado para crear al goleador más egoísta y efectivo de la historia del fútbol japoneses, combinando de fábula toques de thriller y anime de deportes.

Bleach: Thousand-Year Blood War - Temporada 3

También regresa este otoño 'Bleach: Thousand-Year Blood War' con su tercera parte. Ya nos vamos acercando cada vez más al desenlace de este arco tan intenso que cubre el final del manga de Tite Kubo, con Ichigo Kurosaki y los Shinigamis enfrentándose a algunos de sus enemigos más antiguos.

La continuación de 'Bleach' arranca el próximo 5 de octubre, y también podremos seguirla en Disney+ al igual que las anteriores temporadas.

Orb: On the Movements of the Earth

'Orb: On the Movements of the ​​​Earth' promete ser un drama intenso, con su combinación de thriller, misterio y elementos históricos. Es la historia de Rafal, un joven prodigio de la astronomía que comienza a trabajar como aprendiz para un escolar llamado Hubert, quien estudia los movimientos de la Tierra alrededor del Sol desafiando así las doctrinas religiosas.

El anime arranca el próximo 5 de octubre y podremos seguirlo en Netflix.

Blue Exorcist - Temporada 4

Sin esperar demasiado y casi por sorpresa, también regresa 'Blue Exorcist' con su cuarta temporada y un nuevo arco. Los hermanos Okimura descubren que son hijos de Satanás, con lo que empiezan a entrenar como exorcistas para poder enfrentarse a su padre.

A partir del 6 de octubre empieza esta nueva temporada, y podremos seguirla en Crunchyroll.

Ranma 1/2

Prácticamente nadie esperaba un remake de 'Ranma 1/2', pero aquí estamos con una nueva vuelta al manga clásico de Rumiko Takahashi. El 6 de octubre arranca la serie en Netflix, que ha conseguido capear el temporal a pesar de las filtraciones de hace unas semanas.

'Ranma 1/2' arranca cuando el padre de Akane les comunica a ella y sus hermanas que una de ellas va a casarse con Ranma, el hijo de su mejor amigo que regresa ya mismo de entrenar en China. Pero cuando "Ranma" aparece, en realidad es una chica pelirroja y no el muchacho que esperaban.

Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions

Pero si lo nuestro son los animes detectivescos, el próximo 7 de octubre regresa a Crunchyroll 'Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions' (también conocido en España como 'El misterio prohibido de Ron Kamonohashi').

La serie sigue a un prometedor detective que fue expulsado de la academia, y años después un oficial de policía consigue localizarle y pide su ayuda para resolver una serie de asesinatos.

Yakuza Fiancé

Una de romance, drama y crimen con 'Yakuza Fiancé', que arranca el 7 de octubre en Crunchyroll. 'Yakuza Fiancé' también viene precedido de bastante bombo y es la historia de Yoshino Somei, la princesa del mayor clan yakuza de Osaka. Para poner fin a la mala sangre entre sus familias, Yoshino es prometida con Miyama Kirishima, que es un sadomasoquista encantado con el tremendo carácter de su futura esposa.

Dragon Ball Daima

El 11 de octubre arranca en Japón 'Dragon Ball Daima', el anime original en el que Akira Toriyama trabajó antes de su muerte. Plantea una historia nueva con un demonio transformando a Goku y compañía en un tamaño "mini", con lo que el protagonista de 'Dragon Ball' se lanza a la aventura y a la tierra de los demonios.

AnimeBox ha confirmado que se encargará de retransmitirlo en España, mientras que en Latinoamérica se podrá ver a través de Crunchyroll.

Beastars - Temporada 3

El esperadísimo desenlace de 'Beastars' también arranca este otoño en Netflix. Aunque por desgracia tendremos que esperar a diciembre de 2024... Y eso solo para la primera parte, porque la tercera temporada va a ser más larga y llegará dividida en dos tandas.

'Beastars' nos introdujo a una sociedad animal dividida entre carnívoros y herbívoros, con el lobo Legoshi obsesionándose con la coneja Haru y sin tener muy claro si quiere comérsela o salir con ella.

