'Blue Lock' es más que fútbol: así es el thriller de anime que está arrasando durante el Mundial de Qatar

'Blue Lock' ya venía siendo uno de los estrenos más esperados de otoño si hablamos de anime... pero claro, llegó la Copa del Mundo, Japón nos pegó varias sorpresas durante la competición y se han alienado todos los astros para que la serie esté arrasando.

El anime se volvió rápidamente tendencia (y nos ha dado memes para rato) por la importancia que tiene la Selección de Japón dentro de la historia. Y es que después de la eliminación del equipo de fútbol japonés en la Copa del Mundo en 2018, la Union Japonesa de Fútbol decide ponerse las pilas y cambia por completo de estrategia.

El plan maestro pasa por fichar a Ego Jinpachi, un entrenador poco convencional que ha desarrollado el programa Blue Lock, un régimen de entrenamiento muy exhaustivo y completamente brutal diseñado para crear al mejor y más egoísta goleador de todos los tiempos. Uno de los invitados al programa es Isagi Yoichi, quien acaba de sufrir una derrota demoledora y hará todo lo posible para convertirse en el mejor jugador del mundo.

Comienza el entrenamiento

'Blue Lock' es un anime de deporte hasta la médula, donde el fútbol es la esencia y lo más importante. Eso sí, si esperáis un spokon al uso donde todo el equipo trabaja a una y se desviven unos por otros... pues este anime os va a pegar un buen revés.

La base del entrenamiento es de sálvese quién pueda y se rige porque solo los más fuertes y egoístas pueden llegar a la cima. Porque al final, solo uno puede ser el goleador estrella. Esto no significa que no haya espacio ni tiempo para crear un sentimiento de equipo ni estrategias, pero sí que van a tener un tono un poco diferente y menos buenrollista.

Obviamente, si no te gusta especialmente el fútbol, 'Blue Lock' puede hacer bola. Otros animes del género consiguen fácilmente que te interese rápidamente el deporte del que se hable, pero por lo menos en este primer tramo de la serie una vez has visto dos partidos parece que los has visto todos. Porque sin llegar a los niveles históricos de 'Captain Tsubasa', los partidos "sencillitos" de 45 minutos de 'Blue Lock' pueden llegar a hacers eternos.

Otra cosa que juega en su contra es que precisamente como los equipos tienen tantos jugadores (frente a otros equipos más reducidos como volleyball o baloncesto, por ejemplo), es muy difícil poder darle tiempo a todos los miembros. Excepto Isagi y un puñado más de personajes, todavía nos cuesta conocer al resto del equipo, con lo que no es fácil realmente empatizar con ellos ni con sus motivaciones.

Eso sí, cuando 'Blue Lock' por fin te muestra más de los personajes lo hace muy bien y por todo lo alto, con flashbacks incluidos donde te muestran sus dramas y traumas más profundos.

Aunque los partidos se pueden hacer eternos, la intercalación con estos momentos que se centran más en la psique de cada jugador están bien medidas y te da el gancho necesario para que te intereses por ellos, incluyendo los "antagonistas" puntuales.

Porque la serie consigue mantener muy bien todo ese halo de intriga y misterio respeto al Blue Lock. Más allá de los partidos, también tienes las estrategias imposibles sacadas de la manga y un tono de thriller muy bien llevado con los personajes volviéndose unos auténticos maníacos.

La animación también va bien medida, y lógicamente brilla más durante los momentos más intensos de los partidos. Se le puede echar en cara a 'Blue Lock' que a veces peca demasiado de que casi todos los personajes tienen la misma cara, pero se salva gracias a la buena labor de los actores de voz.

A veces 'Blue Lock' se toma a sí mismo demasiado en serio y a veces se pasa de intenso, pero consigue plasmar con éxito lo que hay en la mente de cada jugador cuando está en el campo. No hay buenos ni malos, si no que tenemos a un grupo de jugadores muy diferentes con un mismo sueño y obsesionados con la victoria sin importar a quién se lleven por delante.

Esta primera temporada de 'Blue Lock' se centrará en el Arco de la Selección del manga de Maneyuki Kaneshiro y se espera que tenga una duración de 24 episodios. Ya nos vamos acercando al ecuador de la serie, con un nuevo episodio cada semana que podemos ver a través de Crunchyroll.