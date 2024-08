Golpe histórico a Netflix. 'Dandadan', el remake de 'Ranma 1/2' y otros tantos animes se filtran meses antes de su estreno en streaming

Estos días andan las cosas muy revueltas en Netflix debido a un hackeo que ha causado la filtración de varios grandes animes que llegarían próximamente a la plataforma. El golpe más duro ha sido para 'Dandadan' y el remake de 'Ranma 1/2', que se estrenan a partir de octubre y que ya tienen sus primeros capítulos pululando por la red.

Openings, avances, y hasta capítulos al completo

Todavía no queda muy claro cómo se han producido las filtraciones, pero ya a partir del 6 de agosto se informaba de un hackeo a los servidores de Netflix que en concreto ha afectado a los próximos lanzamientos de anime.

'Dandadan' es uno de los grandes estrenos para octubre e incluso pasará por cines antes de arrancar en streaming, pero ya se ha filtrado su opening, la secuencia de ending e incluso los tres primeros capítulos. Este golpe es especialmente dañino, porque 'Dandadan' además se estrenará también en Crunchyroll además de en Netflix, y esta filtración también ha afectado a otra plataforma de manera indirecta.

Lo mismo ha pasado con el remake de 'Ranma 1/2', que también llega en octubre y se han filtrado su opening, ending y los primeros capítulos, que han terminado en YouTube, X (Twitter) y otras redes sociales estos días. Estas dos series son producciones muy esperadas y de dos grandes estudios: Science SARU con 'Dandadan' y MAPPA con 'Ranma 1/2', así que es un golpe durísimo de cara a sus estrenos.

No es el único planchazo, porque también se habrían filtrado los ocho episodios de 'Terminator Zero', el anime spin-off de la franquicia de James Cameron, y el primer episodio de la tercera temporada de 'Re:Zero'.

Aunque sin duda la sorpresa inesperada ha sido la de la película de 'Mononoke', que ni siquiera tenía distribución internacional asegurada y ahora sabemos que irá directa a Netflix. Por desgracia, la película también se ha filtrado al completo antes de tiempo a internet, mucho antes siquiera de tener una fecha de estreno definitiva en la plataforma.

Por ahora Netflix no se ha pronunciado sobre las filtraciones y parece que no se han alterado los planes de seguir estrenando 'Dandadan', 'Ranma 1/2', o 'Terminator Zero' en la plataforma. Y aún queda por confirmar formalmente el anuncio de 'Mononoke' y su fecha de estreno, pero esperemos que próximamente tengamos más noticias y que los animes no se vean afectados.

