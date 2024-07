El vendedor de medicinas tendrá su propia trilogía. El anime de 'Mononoke' confirma que tiene más películas en marcha, y ya hay fecha de estreno

Empezó como uno de los episodios de la antología 'Ayakashi: Samurai Horror Tales', pero 'Mononoke' se desmarcó rápidamente por un estilo visual impactante y ecléctico y un protagonista intrigante. Así arrancó su propia serie de anime, que exploraba las diferentes aventuras de un misterioso vendedor de medicinas que viaja a lo largo y ancho del Japón feudal enfrentándose a todo tipo de espíritus y criaturas sobrenaturales.

Tres por una

Ya sabíamos desde hace tiempo que 'Mononoke' tendría su propia película para revivir el anime tras dieciséis años. Y aunque se vio salpicada por la polémica personal de su actor de voz principal y su estreno se retrasó unos meses, por fin se ha estrenado en Japón el pasado 26 de julio.

Y con este estreno ha llegado el bombazo: no tendremos una película de 'Mononoke', tendremos tres. Hiroshi Kamiya, conocido por doblar a Trafalgar Law en 'One Piece' y a Levi Ackerman en 'Shingeki no Kyojin', es la nueva voz del vendedor de medicinas y ha confirmado que ya está grabando sus líneas para la secuela.

La segunda película llevará de título 'Mononoke the Movie: Hinezumi', que viene a significar algo así como "rata de fuego", y se estrenará en Japón el 14 de marzo de 2025. La preventa para la secuela se abrirá el próximo 2 de agosto, y ya se ha revelado el arte promocional para la nueva película de 'Mononoke'.

Todavía no hay demasiados detalles sobre la tercera parte, pero lo más seguro es que se vayan desvelando cuando se estrene 'Hinezumi'. Se espera que Twin Engine, el estudio que se ha ocupado de la película 'Mononoke: Karakasa', se encargue del resto de la trilogía. Kenji Nakamura, el director del anime original, también ha dirigido la película, que ha contado con música de Taku Iwasaki y diseño de personajes de Kitsuneko Nagata.

Ahora a ver si alguna distribuidora se anima definitivamente a ir trayéndonos las películas, aunque sea directas a streaming. Si nos pica la curiosidad, tenemos la serie original de 'Mononoke' disponible en Netflix.

