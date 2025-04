Hoy en TV, una de superhéroes. 'Teen Titans Go! La película' demostró que en DC también saben salvar el mundo entre pitorreo y autocrítica

Los Jóvenes Titanes de DC ya han pasado varias veces por la tele, entre series animadas y su propia serie oscurilla de live action con 'Titanes'. Pero sin duda una de mis iteraciones favoritas tiene que ser 'Teen Titans Go!', que sabe pitorrearse de lujo no solo de ellos mismos si no de todo el mundillo de los superhéroes. Y si ya la serie lo bordaba, con 'Teen Titans Go! La película' lo reafirmaron de maravilla.

Nine seasons and a movie!

'Teen Titans Go!' ya cuenta con nueve temporadas y más de cuatrocientos capítulos, y aunque los superhéroes adolescentes también se enfrentan a aliens, monstruos y supervillanos a menudo los problemas más gordos se los buscan ellos mismos con su propia convivencia.

Es una serie divertidísima y ligera, que sabe explotar las taras y neuras de Robin, Starfire, Raven, Cyborg y Chico Bestia al máximo. Y su película para cines, 'Teen Titans Go! La película', no fue menos y se sintió como un capítulo algo más largo con el que sacarle punta a todo el universo de DC . Lleno de referencias a las películas más recientes, con parodias y canciones y que incluso nos dio a Nicolas Cage como Superman.

Si aún la tenemos pendiente (o queremos echarnos unas risas de nuevo), hoy la tenemos en televisión, a las 21:31 de la noche en Boing. Y aunque se ambienta tras la quinta temporada, la verdad es que no hace falta llevar la serie de 'Teen Titans Go!' al día y es una introducción perfecta para el caos del supergrupo.

En la película de 'Teen Titans Go!', el sueño de Robin es tener su propia película como los otros grandes superhéroes. Pero ni la Liga de la Justicia ni las productoras de cine le toman demasiado en serio a pesar de que él lo intenta muy fuerte y dándolo todo.

