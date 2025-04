'El eternauta': Netflix actualiza una obra maestra de la ciencia ficción con una absorbente serie al servicio de Ricardo Darín

Durante años había soñado con una adaptación de 'El eternauta' que hiciera justicia al extraordinario cómic argentino escrito por Héctor Germán Oesterheld y dibujado por Francisco Solano López. Recuerdo que lo leí por primera vez en 2007 y quedé impresionado con lo que para mí es una obra maestra indiscutible de la ciencia ficción. No obstante, era consciente de que una versión en forma de película o serie lo iba a tener casi imposible para estar a ese mismo nivel.

Finalmente fue Netflix la que apostó por una adaptación en forma de serie en la que Bruno Stagnaro se enfrentaba a la difícil tarea de llevar esa historia a la actualidad. Y es que 'El eternauta' es un cómic marcado por la época en la que se publicó, lo que obligaba a hacer multitud de retoques para intentar mantener su esencia pero siendo en todo momento conscientes de que una versión lo más literal posible era poco menos que imposible. Quien busque eso seguramente acaba bastante decepcionado, pero el resto tiene motivos para alegrarse.

Con voz propia

Ese nuevo enfoque es evidente desde el primer episodio, donde ya se introducen varios cambios tanto a la hora de presentar a sus protagonistas como en el tono dominante. En el cómic había una clara tendencia a la reflexión, dedicándose una gran cantidad de viñetas a los textos que recalcaban el estado emocional por el que ese momento atravesaba su protagonista. Aquí se prescinde de caer en la tentación de abusar de la voz en off hasta el punto de que ni siquiera llega a usarse, cayendo todo ese peso sobre la interpretación de un excelente Ricardo Darín.

Ahí es cierto que a su Juan Salvo se le da algo más de fondo emocional que al del cómic, pues para empezar hay un cambio muy importante en lo referente a su familia que lleva a que su punto de partida ante esta catástrofe sea mucho menos idílico. Y de paso también le obliga a pasar más a la acción -aunque no lo entendáis como que se lían a tiros cada dos por tres o que haya enfrentamientos constantes-, dejándonos un momento especialmente inspirado en el interior de un tren.

De hecho, eso es algo que se percibe a todos los niveles, pues no es lo mismo la sucesión de viñetas que la imagen en movimiento. Quizá por ello Stagnaro intente potenciar un mayor clima de urgencia ante la posibilidad del fin del mundo, tanto a través de una mayor presencia de rencillas dentro del grupo de supervivientes como ofreciendo un panorama más amplio sobre cómo la nieve asesina ha afectado al resto de la sociedad.

Es un poco como si se buscase establecer cierto paralelismo con lo que sucedió a raíz de la pandemia de coronavirus cuando el cómic original estaba influenciado por el miedo a una guerra nuclear. Las sociedades van cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos y partir de la misma base para la serie podría haber sido un tanto anacrónico. Eso sí, esto no sirve, ni mucho menos, para explicar todos los desvíos que toma la versión de Netflix.

Lo que sí mantiene la serie es ese aire de fatalidad que rodea en todo momento a una invasión sobre la que sus protagonistas tienen muy pocos datos, pero hay un matiz muy importante que distancia ambas obras. Mientras el cómic tiene un toque casi melancólico, la serie prefiere busca una actitud más activa, fomentando los pequeños dramas localizados para que la historia resulte menos estática en su arranque

Todo ello aliñado con un gran trabajo de ambientación que saca todo el partido de un Buenos Aires postapocalíptico para además incidir aún más en los dramas personales de sus protagonistas. Aquí resultan algo más drásticos dentro de la gravedad que ya tiene de por sí la situación, algo que a la hora de la verdad ayuda a que la serie encuentre ese equilibrio entre la necesidad de dejar poso al espectador pero también que haya nuevos estímulos cada poco tiempo.

Eso sí, creo que el punto de ruptura va a ser el cuarto episodio, que es cuando empiezan a darse algunos detalles sobre lo que está sucediendo que pueden hacerse chocantes por distintos motivos. Al no haber suministrado Netflix los dos episodios restantes de la primera entrega, no puedo hacer una valoración más definitiva sobre ese giro, el cual personalmente me despistó más en lo visual que en cualquier otra cosa.

Por lo demás, tengo claro que la serie de 'El eternauta' no es tan buena como el cómic, pero aquí sí se nota un trabajo de adaptación mucho más pensado y elaborado que en el caso de 'Astérix y Obélix: El combate de los jefes'. Se nota que Stagnaro ha trabajado mucho en ella en lugar de introducir elementos modernos en un entorno más clásico y que sea lo que sea. Claro que también hay momentos muy equiparables a la obra original -pienso en cierto vecino-, pero está todo llevado a su terreno.

Al final la clave es que esta versión de 'El eternauta' tiene entidad propia y logra engancharte con el rumbo que propone a la historia, creando además una atmósfera absorbente que te hace meterte más de lleno. Lo que no es y tampoco pretende ser es una reproducción literal, y yo no tengo ningún problema con ella, porque así también funciona como complemento a la obra maestra de Oesterheld y López.

