Ya he visto 'Astérix y Obélix: El combate de los jefes' y me he llevado una pequeña decepción. La serie de Netflix entretiene pero no hace justicia al cómic

En el mundo del cómic europeo hay muy poco que puedan competir con 'Astérix'. Es cierto que sus mejores años ya quedaron atrás, pero su popularidad sigue siendo muy alta, algo que sin duda jugó un factor fundamental para que Netflix diera luz verde a una adaptación en forma de miniserie de 'El combate de los jefes'. A eso tengo que sumarle que durante muchos años fue mi aventura favorito del famoso pueblo galo, por lo que tenía aún más curiosidad por ver el resultado final.

Será este próximo miércoles 30 de abril cuando 'Astérix y Obélix: El combate de los jefes' estrene sus cinco episodios en Netflix y la verdad es que me dejó sensaciones un tanto encontradas. Por un lado, hay bastantes momentos que recuerdan de forma directa al cómic original, incluso aunque haga muchos años que no vuelves a leerlo, pero también hay muchos cambios, algo perfectamente razonable al tratarte de una actualización también pensada para llegar a un nuevo público. El problema es que casi todos ellos están claramente por debajo de los que respetan de forma más escrupulosa la obra original.

Una versión bastante libre

Que no vamos a ver una simple reproducción de 'El combate de los jefes' es algo que ya se percibe en el primer episodio, donde se indaga más en los orígenes de los personajes y de paso se ofrece una nueva visión de qué fue lo que llevó a Obélix a caerse en la marmita de poción mágica cuando era pequeño. Todo ello deja una sensación rara, pues estamos al mismo tiempo ante un título pensado para disfrutarse de forma aislada pero que a la hora de la verdad parece un nuevo comienzo que debería ir más allá de contarnos solamente la historia de uno de los cómics.

Da la sensación de que sus responsables creían que le faltaba cierta entidad de forma aislada al relato de 'El combate de los jefes' y han visto ahí una oportunidad primero para ampliarlo y luego para ir añadiendo cada vez más cambios, desde personajes nuevos hasta alterar otros. Ahí la nota dominante parece ser ofrecer un enfoque más actual a un cómic que se escribió originalmente en los años 60. La cuestión es que mezclar un estilo más clásico basada en una mezcla de ingenio e ingenuidad con un toque, por así decirlo, más gamberro provoca ciertas fricciones que restan empaque al conjunto.

Con eso no quiere decir que no haya cambios positivos, porque por ejemplo la decisión de dar una mayor presencia a Edadepiedrix es un acierto, mientras que la idea de añadir comentaristas al propio combate de los jefes también deja varios momentos bastante divertidos. La pega es que son clara minoría, algo que se hace más cuesta arriba en el tramo final, que es cuando 'El combate de los jefes' se aleja más de la obra original para dar un mayor peso a las particularidades de la amistad entre Astérix y Obélix.

Ahí había otras entregas de la saga que incidían más en ello, pues son los mejores amigos pero su relación ha sufrido algún que otro altibajo a lo largo de los años. Eso es algo que la miniserie de Netflix quiere abordar con el objetivo claro de dar algo más de profundidad al relato y a sus protagonistas. La idea es buena, pero la ejecución es un tanto discreta y te deja con la idea de que para cambiarlo de esa forma, mejor haberlo dejado como estaba.

Todo ello lleva a que esta adaptación de 'El combate de los jefes' acabe siendo un mejunje extraño. Claro que tiene momentos muy divertidos en los que puedes ver en pantalla por qué los personajes creados por Goscinny y Uderzo conquistaron a millones de personas, pero es una versión que juega a dos cosas que no casan bien entre sí. En algunos casos simplemente acaban siendo adiciones sin pena ni gloria, como el personaje de Metadata -y por supuesto que hay más de una broma verbal a costa de nombres y que una de ellas se refiere a la propia plataforma-, pero en otros quedan un poco fuera de lugar.

Y no, ahí no estoy pensando en la animación en 3D por mucho que crea que este universo funciona mejor en las dos dimensiones, pues la notable 'La residencia de los dioses' ya había demostrado que podían hacerse muy bien las cosas de esa manera -luego 'La poción mágica' sí que fue un paso atrás-. Eso sí, no deja de ser curioso que el detalle de animación más inspirado sea justo el que va a contracorriente y que tiene lugar al principio del tercer episodio, aunque ahí he de reconocer que los matices humorísticos ayudan bastante a ello.

Con todo, 'El combate de los jefes' es un entretenimiento bastante digno y que seguramente conecte mejor con aquellos espectadores que no adoraban de antemano a los habitantes de esta aldea gala. Mi consejo para el resto es evitar en la medida de lo posible la comparación directa, pues decidí aprovechar el apagón que afectó a España para releerlo y eso llevó a que mi entusiasmo hacia la miniserie de Netflix bajase aún más.

