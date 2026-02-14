Meses después de triunfar en cines, se estrena en streaming una de las películas más desternillantes de los últimos años

La comedia actual está en una situación donde su única viabilidad cinematográfica pasa por acoplarle un montón de pistolas y explosiones, recurriendo a los lugares comunes menos inspirados de la comedia de acción, o estar ligada a una propiedad intelectual conocida. O acumula distracciones que no la hagan parecer cine de risas (aunque parezca divertida), o es carne de streaming directo.

No es cuestión de desinterés o corrección política, sino una acumulación de prejuicios en torno a la incapacidad de este cine de tener impacto internacional, ahora un mercado que se persigue a toda costa. Una impresión equivocada ya que hay muchas vías para hacer cine cómico que no están restringidas por conocimiento cultural, y una película como ‘Agárralo como puedas’ las acumula todas.

Acción policial ineficaz

Uno de los estrenos más potentes de la comedia estadounidense de los últimos años que, por supuesto, tira de ganchos como una franquicia conocida y acción policial con explosiones (de manera refrescante, apenas se disparan armas de fuego). Pero lo hace manteniendo siempre una irreverencia cómica estupenda que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

La unidad policial de Los Ángeles corre peligro de ser desmantelada, algo que un magnate tecnológico aprovechará para expandir su influencia y poder hacer sus oscuros negocios más libremente. Aunque el teniente Frank Drebin Jr. se pondrá manos a la obra para investigarle y pararle los pies, aunque se meta en situaciones de lo más absurdas para lograrlo.

Con Liam Neeson y Pamela Anderson al frente, vemos como el director Akiva Schaffer de The Lonely Island trae al momento actual prácticamente todo lo que funcionaba de la primera ‘Agárralo como puedas’. Una metralleta de chistes a todos los niveles sucediendo casi simultáneamente, desde líneas de diálogo que van desde el puro absurdo hasta el juego de palabras hasta humor físico de sus intérpretes, o incluso pegado en el diseño de producción de los escenarios.

‘Agárralo como puedas’: metralleta de chistes

Todo espacio del fotograma y todo segundo se puede aprovechar para un chiste, y es lo que esta película decide aprovechar. También saca lo máximo de un Liam Neeson que se presta a parodiar esa imagen de héroe de acción que ha cultivado este siglo, recogiendo una clave del humor de Leslie Nielsen en estas películas que es soltar las mayores chorradas de la manera más seria.

No es la más consistente en la historia del cine paródico, pero sí es muy notable en todo lo que se propone, dejando muchos ratos de carcajadas mientras intenta colar una sibilina y mordaz mirada a la policía y sus abusos en pleno 2025. Jugó bien sus armas para crear un éxito de 100 millones de dólares en taquilla, aunque por desgracia no lo suficiente para garantizar una secuela.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia