El director de una de las comedias más divertidas de los últimos años confirma que no tendremos secuela. "Hemos estado esperando"

A pesar del exceso de información en el que vivimos sumergidos y de los esfuerzos de las productoras y distribuidoras de bombardearnos con infinidad de trailers y diferentes tipos de material promocional antes del estreno de un largometraje, aún hay oportunidades para sorprenderse en una sala de cine, y una de las últimas y, en cierto modo, más inesperadas, fue la que nos dio la recuela de 'Agárralo como puedas' el pasado curso cinematográfico.

No podemos tener cosas bonitas

Fuimos muchos los devotos de la saga original protagonizada por Leslie Nielsen los que no dimos dos duros por la nueva aproximación a las aventuras de Frank Drebin —ahora hijo— capitaneada por Akiva Schaffer y que, ahora, después de escuchar las malas noticias que ha traído el realizador, nos lamentamos por que no vayamos a poder disfrutar una vez más de la versión más desatada de Liam Neeson en la gran pantalla.

Según ha confesado Schaffer en una entrevista con CBR, no hay planes de hacer una segunda parte de su 'Agárralo como puedas'. Parece ser que, en buena parte, la culpa la tiene el cambio de aires en la cúpula de Paramount, compañía responsable del filme.

"No estamos planeando hacer otra. No sé si has escuchado que Paramount ha cambiado más o menos de dueños. Puede que tenga algo que ver. Fue unos siete días después de que saliera la película y, ya sabes, hemos estado esperando noticias para ver si querrían hacerla".

Por supuesto, esto no quiere decir que el bueno de Akiva no tenga ideas de sobra para moldear una continuación. De hecho, ha explicado que los coguionistas Dan Gregor y Doug Mand tienen "una lista de gags" guardada a buen recaudo, mientras que la productora Erica Huggins ha dejado caer que tienen "una idea enorme de la que han estado hablando". Por soñar, que no quede.

Contra todo pronóstico, la 'Agárralo como puedas' de 2025 salió bastante bien parada en lo que respecta a público y crítica. La cinta se las apañó para recaudar más de 100 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto estimado en 42 millones, para obtener una puntuación de 87 % en Rotten Tomatoes y para rascar un Critics Choice Award a la mejor comedia de su año.

Bueno, y para darnos la relación sentimental más maravillosa de los últimos años entre Liam Neeson y Pamela Anderson, pero ese es otro tema.

