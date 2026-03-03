Tras el fenómeno de ‘Titanic’, Kate Winslet se lanzó a protagonizar una aventura espiritual y sexual que sigue siendo increíblemente infravalorada

La necesidad de que existan estrellas no tiene realmente tanto que ver con estar enamorados del glamour o el carisma, sino porque su poder puede ser empleado para sacar adelante cine más atrevido dentro del ecosistema comercial. Sea sacando adelante entretenimientos que no estén ligados a una franquicia o conectado con cineastas que tienen ocasión de desarrollar su arte con el apoyo de estos actores.

Esto conduce a algunas películas que vistas en perspectivas parecen una rareza, y resulta complicado imaginar la motivación para hacerlas. A pesar de que puede ser un movimiento de reacción necesario tras volverse fenómeno, y también una necesidad de trabajar con alguien de interés. De esa combinación salían obras de culto como ‘Holy Smoke’.

Humo caliente

Salida del arrollador éxito de ‘Titanic’, Kate Winslet se lanza a protagonizar junto a Harvey Keitel un alucinante viaje espiritual y sexual escrito además de dirigido por Jane Campion. Una película llena de tumultuosas relaciones humanas íntimas que fue infravalorada en su momento y lo sigue siendo hoy, pudiendo encontrarse en la actualidad para alquiler en Amazon o en RakutenTV.

Ruth Barron se siente iluminada en un viaje a la India y decide quedarse para “casarse” con un carismático gurú, para preocupación de su familia en Australia. Esta contrata a P.J. Waters, un experto en reprogramar a personas que han quedado absorbidas por sectas, llevándose a Ruth al desierto para un encierro con desintoxicación y algunos sentimientos inesperados.

La película no se encierra en determinadas convenciones del cine romántico o incluso de la explotación del cine erótico, pero tira de ambos para entrar de lleno en la inesperada relación formada entre dos personas. Una donde la atracción adquiere momentos de fuerza, pero también de ambigüedad.

‘Holy Smoke’: intimidad y obsesión

Campion elabora, metiendo en el proceso la relación con la espiritualidad (que no la espiritualidad en sí), su propio tratado sobre la intimidad y la obsesión, además del temor a lo que se sale de lo conformista. En cierto modo, casi podría tratarse de su versión desértica de ‘Cumbres borrascosas’, ahora que esta está de regreso en los cines.

Aunque entra en los estudios de personaje complejos e inestables (para bien) que suele exhibir Campion, su narración elusiva y su formalismo libre la han vuelto en parte inclasificable para aquellos que esperaban otra ‘El piano’. Pero está despliega un cine incluso más interesante, además de servir para mostrar lo asombrosa que es Winslet como actriz incluso aunque se le plantee un reto casi imposible.

