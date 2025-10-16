Está considerada la mejor película de la historia dirigida por una mujer. Ganó 3 Óscar y puedes verla gratis en streaming

Hay muchas listas dedicadas a las mejores películas de la historia. Sin duda, la más comentada es la de Sight & Sound, en especial cuando hace unos años se anunció que 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' había ocupado la primera posición. Sin embargo, hoy nos interesa una lista centrada en exclusiva en el mejor cine firmado por mujeres.

Fue la prestigiosa BBC la que en 2019 hizo una amplia encuesta entre 368 expertos en cine -desde críticos hasta periodistas, pasando por programados de festivales y académicos- de 84 países para elaborar una lista con las 100 mejores películas de la historia dirigidas por mujeres. En ella encontramos a 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' en tercera posición, pero el primer puesto quedó reservado para 'El Piano'.

Una película que hizo historia

'El Piano' cuenta la historia de Ada, una mujer viuda desde niña que se ha quedado viuda y no le queda otra que volver a casarse. Eso obliga a que se mude a Nueva Zelanda acompañada tanto de su hija como de su preciado piano. Sin embargo, su nuevo esposo se niega a llevarlo a casa, siendo un vecino quien lo rescata de acabar destruido en la playa a cambio de un pacto de lo más peculiar.

Entre otras muchas cosas, 'El Piano' fue la película que lanzó a la fama a la directora neozelandesa Jane Campion. Ya había firmado varios títulos con anterioridad, pero esta película marcó un antes y un después para ella de forma. Buena prueba de ello fue su enorme éxito comercial, ya que costó 7 millones y recaudó 140.

Además, 'El Piano' se hizo historia en Cannes, ya que se convirtió en la primera película dirigida por una mujer en hacerse con la Palma de Oro. A eso hay que sumarle que Campion también logró hacerse con el Óscar al mejor guion original -aunque como directora se tuvo que conformar con ser aspirante-.

De hecho, 'El Piano' logró hacerse con tres estatuillas de las ocho a las que aspiraba: Holly Hunter y Anna Paquin también se llevaron para casa los galardones de mejor actriz y mejor actriz de reparto. Eso sí, el gran triunfador de la noche fue Steven Spielberg, pues 'La lista de Schindler' arrasó con 7 Óscar, incluyendo el de mejor película.

Por mi parte, confieso que 'El Piano' no me entusiasmó cuando la vi en su momento -de Campion me gusta mucho más 'El poder del perro'-, pero quizá sea un buen momento para darle otra oportunidad. Si opináis igual o simplemente todavía la tenéis pendiente, os aviso de que podéis verla totalmente gratis en streaming a través de Run:Time.

