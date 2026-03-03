En Netflix ya hablan sobre cómo Paramount les robó el acuerdo con Warner en el último momento. "Inusual, irracional, como lo quieras llamar"

El culebrón de la compra de Warner ya ha llegado a su fin, y lo ha hecho, como todos los buenos culebrones, con un final inesperado: el que se ha llevado al gato al agua no era el galán protagonista, Netflix, sino el secundario que no paraba de insistir, Paramount. Después de esta resolución de la que aún nos estamos recuperando, llegan los epílogos: o sea, enterarnos de por qué se retiró el streamer y cómo se montó la fusión final.

Sarandos-ga, nos vamos a comer

Ted Sarandos, CEO de Netflix y la persona que más apoyó su fusión con Warner, ha aparecido en Bloomberg para hablar de los detalles de su adiós repentino y su inusual contendiente. "Inusual, sí, inusual, irracional, como lo quieras llamar. Será fascinante ver los siguientes pasos. He hablado mucho en las últimas dos semanas sobre cómo creo que luce el futuro. Confío en que nuestro futuro no se vea afectado por todo eso. De hecho, tal vez sea una ventaja para nosotros. Pero espero equivocarme, por el bien de la industria".

Teníamos un margen muy ajustado que estábamos dispuestos a pagar y hicimos esa oferta cuando cerramos el acuerdo. No nos habíamos movido mucho de aquello, excepto cuando pasamos al efectivo, que sirvió para acelerar el acuerdo. Estoy contento con lo que conseguimos y con lo que obtuvimos. Lo supimos de inmediato, cuando recibimos el aviso el jueves de que tenían una oferta superior y los detalles de ese acuerdo. Sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer.

Sarandos no oculta que la oferta de Paramount es, de muchas maneras, política, y la prueba está en su manera de afrontar su estrategia: "Es mucho más barato hacer ruido que subir tu apuesta, así que primero intentaron ese camino. Cuando estuvo claro que no estábamos en el negocio de CNN, perdió el interés. Ya no le importaba tanto nuestro acuerdo". Por delante nos quedan meses, si no años, de tejemanejes, tiras y aflojas, en los que pueden aún pasar muchísimas cosas. En este panorama, dar por hecho que todo va a salir como la seda no es lo más aconsejable... Y Netflix estará ahí para recoger los restos del posible naufragio.

