Hace 21 años, Clint Eastwood anunció que iba a volver a interpretar a Harry el Sucio, pero Warner canceló el proyecto

Probablemente el personaje más importante de la carrera de Clint Eastwood sea Harry Callahan. Lo interpretó en cinco películas, pero hace ya 38 años del estreno de la última. Sin embargo, el propio Eastwood dio la sorpresa en 2005 al anunciar que iba a hacerlo una sexta vez, pero el proyecto fue finalmente cancelado dos años después por Warner cuando ya estaba muy avanzado.

Presentar el personaje a las nuevas generaciones

Eso sí, el proyecto en cuestión no era una película, pues Eastwood no tenía ya ningún interés en hacer una nueva secuela de 'Harry el sucio' por aquel entonces. Sin embargo, la leyenda de Hollywood acogió de buen grado la idea de hacerlo para un videojuego:

Esta será una oportunidad para satisfacer las muchas solicitudes a lo largo de los años para continuar el legado de Harry el Sucio, sólo que ahora en el medio de los videojuegos. La creación de videojuegos de Harry el Sucio también permitirá presentar este memorable personaje cinematográfico a las nuevas generaciones en un medio que aprecian.

Eastwood había aceptado ceder su imagen y además iba a volver a poner voz al personaje. El plan era que estuviese listo para su lanzamiento en 2007 y su historia se iba a situar entre la película original y 'Harry el fuerte', la primera secuela cinematográfica.

Todo parecía ir sobre ruedas, porque además en la E3 de 2006 se presentó un primer tráiler que fue publicado online poco después. Eastwood todavía no había grabado sus diálogos, por lo que se utilizaron líneas sacada de la película original. No obstante, tampoco había motivos para desconfiar, pues el proyecto siguió avanzando sin aparentes problemas, pero todo eso cambió en marzo de 2007.

Fue entonces cuando desde Warner visitaron The Collective, la compañía que estaba desarrollando el videojuego, y quedaron profundamente descontentos con lo que vieron. Dio igual que el videojuego estuviera aparentemente completado al 70%, pues Warner recogió cable y canceló el videojuego.

A principios de 2008 hubo un intento de resucitar el proyecto y Warner se lo confió a TimeGate Studios. Se intentó hacer una transformación radical, pero poco después quedó claro que no iba a ser posible y fue cancelado de forma definitiva.

De esta forma, no solamente nos quedamos sin volver a escuchar a Eastwood interpretando a Harry Callahan, ya que había más actores de Hollywood que habían llegado a un acuerdo para hacer lo mismo. Uno de ellos era Gene Hackman, que en 2004 se retiró de la actuación pero aquí podría habernos regalado otro trabajo más.

