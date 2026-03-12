Kate Winslet protagonizará la película de Gollum, pero ni ella ha conseguido que los fans de 'El señor de los anillos' se ilusionen

De vez en cuando nos llega información de 'The hunt for Gollum', la película basada en 'El señor de los anillos', y recordamos de golpe que, bueno, va a existir. De hecho, se estrenará el 17 de diciembre de 2027, lo que significa que el inicio del rodaje tiene que estar al caer, y, tal y como cuenta Variety, ya tenemos protagonista más allá del propio Gollum.

Mi tesoro

Kate Winslet será la elegida para unirse a Andy Serkis en un papel que no ha trascendido, pero teniendo en cuenta que Tolkien apenas escribió sobre Gollum en la época que transcurre entre la fiesta de cumpleaños de Bilbo y el inicio del viaje de Frodo (cuando transcurre la película, aparentemente), ni siquiera los fans han atrevido a aventurarse. Sí se sabe, eso sí, que Elijah Wood e Ian McKellen volverán como Frodo y Gandalf, o al menos eso nos han hecho creer en varias entrevistas.

Cabe destacar que no es la primera vez que en Warner intentan que Gollum tenga éxito por sí solo: ya hubo un videojuego en 2023 que se hundió en crítica y ventas, y, por mucho que Peter Jackson esté produciendo, los seguidores de 'El señor de los anillos' están muy cautelosos, especialmente después de que la serie de Amazon, 'Los anillos del poder', no siempre alcanzara las expectativas que se habían puesto en ella.

En todo caso, la película parece que estará repleta de viejos amigos, y devolverá a las salas a un personaje que aún ahora, 25 años después de su primera aparición, sigue siendo imitado y querido, demostrando así que ha pasado a la historia del cine. Dentro de un año y medio veremos si era buena idea remover su legado o, por el contrario, es el tessssoro oculto de Warner.

