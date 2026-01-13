Elijah Wood, sobre la nueva película de 'El señor de los anillos' y el futuro de la saga: "Te deberías fiar de un mago"

A estas alturas ya hemos escuchado a demasiados actores de Marvel diciendo que no van a volver a una película del estudio para después, oh sorpresa, aparecer en otra secuela, como para pretender que nos creemos sus palabras sobre cualquier superproducción actual. Ahora es Elijah Wood el que pone en tela de juicio su aparición en 'The hunt for Gollum', lo nuevo de 'El señor de los anillos'... aunque, en el fondo, todos sabemos que solo está jugando a esconder la evidencia.

Mi cameo, mi tessssoro

El año pasado, Ian McKellen dejó caer que en la película aparecerían Gandalf y Frodo, comenzando así la promoción, y ahora Wood tiene el trabajo de frenar las expectativas, aunque sin muchas esperanzas de que nadie le crea, tal y como le ha contado a ScreenRant: "No puedo confirmar ni desmentir. Escucha, te deberías fiar de un mago. Aparte de eso, no puedo confirmar nada. Estoy muy emocionado con la película". Vamos, que sí, pero que no.

Creo que realmente es una forma creativa de "reunir a la banda". Muchos de los jefes creativos del departamento han vuelto y están de nuevo en ese espacio. Creo que Philippa Boyens está coescribiendo y produciendo. Es como si el grupo original se reuniera de nuevo para contar esta historia, que será una exploración muy divertida de este personaje que tanto nos gusta a todos. Estoy muy emocionado.

Pero hay más. En las declaraciones del actor deja caer que habrá más películas de 'El señor de los anillos', algo que a estas alturas no nos debería sorprender, pero que siempre es una alegría ver confirmado. "Estoy emocionado porque Andy la dirija. Me parece increíblemente apropiado que él dirija una película sobre su personaje, al que realmente ha hecho suyo. Estoy encantado. Será genial. Y estoy emocionado por ver... Sé que su intención es hacer otras películas en este universo. Y eso es emocionante, es interesante ver hacia dónde va, pero muy emocionante". Ahora solo falta que al resto del público también nos parezca emocionante este estiramiento del chicle venido de la Tierra Media.

En Espinof | Hace 18 años Jason Statham estrenó su versión de 'El señor de los anillos': fue un tremendo fracaso pero se convirtió en trilogía

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026