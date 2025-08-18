Ian McKellen anuncia que Gandalf y Frodo volverán a la Tierra Media en la nueva película de 'El señor de los anillos'

Ian McKellen ha adelantado que el próximo regreso a la Tierra Media incluirá personajes a los que conocemos bien. El legendario actor que encarnó a Gandalf el Gris en la trilogía original de 'El señor de los anillos', dejó al público boquiabierto durante un evento para fans en Londres al adelantar algunos detalles sobre el próximo gran proyecto de la saga. Entre otras cosas, anunció que volveremos a ver a Gandalf y a Frodo.

"He oído que habrá otra película ambientada en la Tierra Media, y que empezará a rodarse en mayo. Estará centrada en Gollum", contaba McKellen en el encuentro celebrado el pasado domingo. La confesión encendió de inmediato las especulaciones entre los asistentes, que no tardaron en conectar sus palabras con los planes reales de Warner Bros.

El año pasado ya se había anunciado que Peter Jackson, director de la trilogía original, volvería como productor en una nueva entrega en acción real, con Andy Serkis —el inolvidable Gollum— no solo en el papel protagonista, sino también en la silla de dirección.

El proyecto se titula 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', tenía previsto su estreno para 2026, aunque finalmente fue pospuesto al 27 de diciembre de 2027.

La expectación, por las nubes

Concretamente, McKellen dejó escapar una pista que hizo contener la respiración a los fans que asistieron al panel:

"Os contaré dos secretos sobre el casting: hay un personaje en la película llamado Frodo y hay un personaje en la película llamado Gandalf. Aparte de eso, ¡mis labios están sellados!".

Sabiendo esto, se podría situar la película más o menos en la misma línea temporal de 'La comunidad del anillo', justo antes de que Frodo abandone la comarca. Aunque ya existe una película hecha por fans sobre esta historia -y titulada de la misma forma-, pero desde Warner no han querido confirmar oficialmente que sea esa la historia que se cuente.

Lo que sí se sabe es que estará dividida en dos películas y el propio Andy Serkis adelantó en junio de 2025 en una entrevista concedida a Collider que la película "va a ser sorprendente", que "formará parte del lore" y que se podrá "sentir como parte de la trilogía".

