"Es patético". La película de Gollum ya existe y fue hecha por fans de 'El señor de los anillos', pero Warner acaba de borrarla

Está claro que la Warner Bros. quiere exprimir hasta el último céntimo de las propiedades intelectuales que tiene en su haber —lo cual es totalmente comprensible—, y buena muestra de ello se encuentra en la aproximación al universo de 'El señor de los anillos' que está teniendo la compañía de un David Zaslav que confesó que la IP está siendo "desaprovechada" y que están "trabajando duro para solucionarlo".

Después de anunciar el salto a la animación de la saga —que no de la Tierra Media, que para algo existe Bakshi— con 'La guerra de los Rohirrim', New Line Cinema ha puesto en marcha una nueva película de acción real titulada 'The Hunt for Gollum', de la que os hablamos ayer. Pero, hoy no estamos aquí para hablar de la próxima producción de Peter Jackson, sino de las consecuencias que ha tenido para el fandom de la obra de J.R.R. Tolkien.

Un copyright para dominarlos a todos

Para comprender bien de qué va la cosa tenemos que remontarnos hasta el año 2009, cuando el canal de YouTube Independent Online Cinema subió un mediometraje de 38 minutos dirigido por Chris Bouchard ambientado entre el final de los hechos narrados por 'El hobbit' y el inicio de 'La comunidad del anillo'. La producción, realizada íntegramente por fans y rodada con un presupuesto de 3.000 libras se tituló... 'The Hunt for Gollum'.

El proyecto, publicado, tal y como reza su entradilla, como "una película sin ánimo de lucro para uso privado y sin cariz comercial producida únicamente para el disfrute propio y de otros fans de Tolkien", había acumulado hasta el pasado 9 de mayo más de 13 millones y medio de visualizaciones en la plataforma de vídeos. Pero si hablamos en pasado es porque la vida del fan film en YouTube terminó ayer por sorpresa.

Tras hacer pública su 'The Hunt for Gollum', la gente de Warner Bros. lanzó una denuncia por copyright sobre la obra de Bouchard, que se ha traducido en su bloqueo. Acceder al vídeo sólo nos permite ver un mensaje de "Vídeo no disponible: Este vídeo contiene contenido de Warner Bros. Entertainment, que lo ha bloqueado por copyright", lo cual no ha sentado muy bien a la nutrida comunidad de aficionados al universo de Tolkien.

En un extenso hilo de Reddit, pueden leerse opiniones como la de Delicious_Series3869, que ilustra bastante bien el sentir de la fanbase:

"Esto es patético. Estos cabrones codiciosos no pueden evitar acumular hasta el último centavo, como Smaug. El vídeo tenía 13 millones de visitas y ha estado existiendo pacíficamente durante todos estos años".

Por suerte, 'The Hunt for Gollum' continúa disponible en la cuenta de Dailymotion —que sigue siendo un poco tierra de nadie— de Independent Online Cinema, y varios usuarios han decidido hacer copias del mismo por si Warner ataca también por ese flanco. Esta es una buena comunidad, y no la del anillo.

