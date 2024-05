Marvel toma una decisión vital sobre su universo compartido obligados ante su situación actual: "No tienes que ver A para disfrutar B"

No hace tanto que Marvel se vendía a sí misma como un universo tan cohesionado que perderse una sola de sus series o películas podía suponer no entender nada en adelante, asegurándose así que al menos siempre tuvieran un público de nicho, por pequeño que fuera el proyecto en cuestión. Sin embargo, de un tiempo a esta parte están tratando de lidiar con la dura realidad de su propia falibilidad. Y les está costando aceptarlo.

Empieza por donde quieras

Un nuevo punto de giro en Marvel Studios llegará con 'Agatha all along', 'Daredevil Born Again' y 'Ironheart', que supondrán el retorno del logotipo de Marvel Television (aquel que utilizaban para series como 'Agentes de SHIELD') como una manera de indicar que es un punto perfecto para entrar sin conocer nada del universo anterior o posterior, como si fuera un cómic con un número 1 gigantesco en la portada. Brad Winderbaum, jefe de televisión, streaming y animación, lo ha explicado en ComicBook.

Queremos estar seguros de que Marvel sigue siendo una puerta abierta para que la gente entre y explore. Tras 'Endgame', creo que hubo, quizá, una pequeña obligación de ver absolutamente todo en orden para entenderlo todo. Como sabéis, como fans de los cómics, estos están diseñados para llegar, encontrar algo que te guste, usarlo para entrar en el universo y después moverte alrededor según tus propias preferencias.

Dicho de otra manera: quieren decirle a la gente "Puedes saltar en cualquier sitio. Están interconectados pero al mismo tiempo no. No tienes que ver A para disfrutar B. Puedes seguir tu gusto. Puedes seguir tus propias preferencias y encontrar aquello que quieras en el tapiz de Marvel". Habrá que ver hasta qué punto es cierto que el spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión', la nueva versión de 'Daredevil' y el personaje nacido de las cenizas de Iron Man que nos presentaron en 'Black Panther: Wakanda Forever' son totalmente independientes.

